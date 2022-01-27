الإمارات تعلن استئناف دخول القادمين من 12 دولة أفريقية

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أعلنت دولة الإمارات، امس (الأربعاء)، استئناف دخول القادمين من 12 دولة أفريقية بعد تعليقه مسبقاً بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
ويشمل القرار دول كينيا وتنزانيا وإثيوبيا ونيجيريا والكونغو وجنوب أفريقيا وبتسوانا وإيسواتيني وليسوتو وموزمبيق وناميبيا وزيمبابوي على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، إضافة إلى تحديث إجراءات القدوم من أوغندا وغانا وروندا اعتباراً من الساعة الثانية والنصف ظهر يوم السبت المقبل، وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة.
وسيتطلب من جميع القادمين من هذه الوجهات إبراز نتيجة فحص مخبري مسبق «بي سي آر» سلبية من المختبرات المعتمدة في بلد القدوم خلال 48 ساعة من موعد الرحلة، وإجراء فحص «رابيد بي سي آر» كلما أمكن في حرم مطار المغادرة، إضافة إلى إجراء فحص مخبري «بي سي آر» عند الوصول مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتجنب السفر في حال الشعور بأعراض (كوفيد - 19).