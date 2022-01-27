أردوغان يكشف مرحلة جديدة تنتظر أنقرة بعد زيارتة للإمارات ولا يوجد مستحقات غاز متأخرة لطهران

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نفى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الأربعاء، مزاعم قطع إيران تدفق الغاز الطبيعي إلى تركيا بسبب تراكم الديون.
وأكد أردوغان في مقابلة مع تلفزيون "إن تي في"، عدم وجود أي مستحقات متأخرة لطهران لدى أنقرة.
مرحلة جديدة مع دول الخليج أشار أردوغان إلى أن علاقات تركيا مع دول الخليج ستدخل مرحلة جديدة، مع زيارته إلى الإمارات في الـ 14 فبراير/شاط المقبل.
وفي بداية الشهر الجاري، أعلنت الرئاسة التركية أن زيارة أردوغان إلى السعودية غير محسومة، ولكن زيارته للإمارات شبه مؤكدة.
هذا وأكد إردوغان، خلال حديثه مع الصحافيين سابقا، أنه يعتزم زيارة الإمارات في شباط/فبراير المقبل، على رأس وفد رفيع المستوى، مشيراً إلى أن العلاقات مع الإمارات أتاحت استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار، وذلك تتويجا للجهود التي بذلت من جانب البلدين، خلال الأشهر الماضية، لتحسين العلاقات بينهما.
وتجدر الإشارة أن ولي عهد أبوظبي، أجرى في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، زيارة هي الأولى من نوعها إلى تركيا، بعد التوتر الذي ساد العلاقات بين البلدين خلال العشر سنوات الماضية.
ووقع محمد بن زايد وإردوغان، خلال الزيارة على اتفاقيات ومذكرات تفاهم للتعاون والاستثمار في العديد من القطاعات