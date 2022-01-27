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بينها 3 عربية.. تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس إفريقيا وجدول المباريات

الخميس 27 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- وكالات
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أسدل الستار يوم الأربعاء عن دور الـ16 من النسخة الـ33 لبطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم، والتي تستضيفها الكاميرون في الفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.

 

وأسفر الدور ثمن النهائي عن تأهل 8 منتخبات، بينها 3 منتخبات عربية، إلى الدور المقبل وهي: تونس، المغرب، مصر، بوركينا فاسو، غامبيا، الكاميرون والسنغال وغينيا الاستوائية.

 

جدول مباريات الدور ربع النهائي من البطولة القارية:

 

- يوم السبت 29 يناير:

 

غامبيا ضد الكاميرون

 

بوركينا فاسو ضد تونس

 

- يوم الأحد 30 يناير:

 

مصر ضد المغرب

 

السنغال ضد غينيا الاستوائية

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