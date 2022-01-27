الخناق يشتد على المليشيات.. والتصنيف يقترب بينها 3 عربية.. تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس إفريقيا وجدول المباريات قائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية يصل السعودية سلطات مأرب تطلق نداء استغاثة للمنظمات الإغاثية لإنقاذ حياة 16 ألف أسرة في حريب رئيس الوزراء يطلع على الانتصارات في جبهات تعز رئيس الوزراء يثمن التدخلات النوعية والمؤثرة للبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن أمن الإمارات من أمن مصر ومصيرهما واحد.. تفاصيل أهم محاور لقاء الرئيس «السيسي» و«محمد بن زايد»وهذا ما اتفقا عليه تحصينات الحوثيين تتداعى جنوبي مأرب.. قوات ”الشرعية“ تتوغل في ”العبدية“ و”الجوبة“ والمليشيا تلجأ لتفجير الجسور واستهداف المدنيين الحوثي يعترف بجريمة «مأرب»ويكشف عن نوعية السلاح المستخدم اليمن.. لماذا تهاجم جماعة الحوثي أبوظبي، وما علاقة مأرب
أسدل الستار يوم الأربعاء عن دور الـ16 من النسخة الـ33 لبطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم، والتي تستضيفها الكاميرون في الفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.
وأسفر الدور ثمن النهائي عن تأهل 8 منتخبات، بينها 3 منتخبات عربية، إلى الدور المقبل وهي: تونس، المغرب، مصر، بوركينا فاسو، غامبيا، الكاميرون والسنغال وغينيا الاستوائية.
جدول مباريات الدور ربع النهائي من البطولة القارية:
- يوم السبت 29 يناير:
غامبيا ضد الكاميرون
بوركينا فاسو ضد تونس
- يوم الأحد 30 يناير:
مصر ضد المغرب
السنغال ضد غينيا الاستوائية