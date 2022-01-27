قائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية يصل السعودية

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استقبل قائد القوات الجوية السعودية، الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، يوم أمس الثلاثاء،قائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية الفريق غريغوري قيو، في قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي.
وبحسب وسائل إعلام سعودية رسمية جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث ذات الاهتمام المشترك.