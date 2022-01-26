سلطات مأرب تطلق نداء استغاثة للمنظمات الإغاثية لإنقاذ حياة 16 ألف أسرة في حريب

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وجهت السلطات المحلية بمحافظة مأرب (شمال اليمن) الأربعاء، نداء استغاثة للمنظمات الإغاثية والإنسانية لإنقاذ حياة أكثر من 16 ألف أسرة من النازحين والسكان، بعد خمسة أشهر من قطع لكافة الخدمات في مديرية حريب جنوبي المحافظة.
وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في بيان صحافي، إن سكان ونازحي مديرية حريب بحاجة طارئة للمساعدات الإنسانية في المجالات الإغاثية والإنسانية والفنية والتقنية للمؤسسات الخدمية كي تستعيد دورها في خدمة المواطنين.
وأضافت أنها جاهزة بكافة فرقها الميدانية لتسهيل أي مساعدات، مشيرة إلى وجود طريقين رئيسيين مفتوحان لإدخال المساعدات للسكان عبر (مأرب صافر حريب) و(شبوة بيحان حريب).
ودعت المواطنين والنازحين إلى الالتزام بتعليمات فرق نزع الألغام وعدم السير أو الاقتراب من الطرق والأماكن المشبوهة أو التي لم تبلغ عنها فرق نزع الألغام بأنها أصبحت خالية من الألغام.