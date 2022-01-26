سلطات مأرب تطلق نداء استغاثة للمنظمات الإغاثية لإنقاذ حياة 16 ألف أسرة في حريب رئيس الوزراء يطلع على الانتصارات في جبهات تعز رئيس الوزراء يثمن التدخلات النوعية والمؤثرة للبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن أمن الإمارات من أمن مصر ومصيرهما واحد.. تفاصيل أهم محاور لقاء الرئيس «السيسي» و«محمد بن زايد»وهذا ما اتفقا عليه تحصينات الحوثيين تتداعى جنوبي مأرب.. قوات ”الشرعية“ تتوغل في ”العبدية“ و”الجوبة“ والمليشيا تلجأ لتفجير الجسور واستهداف المدنيين الحوثي يعترف بجريمة «مأرب»ويكشف عن نوعية السلاح المستخدم اليمن.. لماذا تهاجم جماعة الحوثي أبوظبي، وما علاقة مأرب عاجل.. بالصور استشهاد وجرح أكثر من 28 مدني بينهم أطفال ونساء جراء قصف صاروخي لمليشيات الحوثي على مأرب فيديو.. رئيس الأركان يشهد حفل تخرج دفعات مهارات قتالية بمارب شاهد فيديو.. المقدشي: قوات الجيش الوطني ستلتحم مع قوات العمالقة والنصر قادم
أشاد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بالانتصارات التي يحققها الابطال في جبهات محافظة تعز بالتوازي مع التقدم الميداني المتسارع لقوات العمالقة والجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل في مأرب وغيرها، بعد استكمال تحرير محافظة شبوة من مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا.
ولفت رئيس الوزراء الى ان هذه الانتصارات الكبرى بإسناد اخوي من الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ومشاركة دولة الامارات العربية المتحدة، والالتفاف الشعبي ووحدة الصف الوطني في مواجهة خطر المشروع الإيراني من شانها التسريع باستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب، والحفاظ على هوية اليمن العروبية.
جاء ذلك خلال اطلاع رئيس الوزراء اليوم من محافظ تعز نبيل شمسان على سير العمليات العسكرية شرق وغرب تعز، وتحرير مناطق استراتيجية من سيطرة مليشيا الحوثي.. مؤكدا اسناد الحكومة للابطال حتى استكمال تحرير محافظة تعز ورفع الحصار المفروض عليها من قبل مليشيا الحوثي.
كما اطلع رئيس الوزراء على تقرير شامل حول مختلف الأوضاع في المحافظة في الجوانب الخدمية والاقتصادية والأمنية، ووجه السلطة المحلية بمضاعفة الجهود للتعامل مع التحديات القائمة وفق الأولويات العاجلة.