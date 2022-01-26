رئيس الوزراء يطلع على الانتصارات في جبهات تعز

الأربعاء 26 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - عدن

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أشاد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بالانتصارات التي يحققها الابطال في جبهات محافظة تعز بالتوازي مع التقدم الميداني المتسارع لقوات العمالقة والجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل في مأرب وغيرها، بعد استكمال تحرير محافظة شبوة من مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا.

ولفت رئيس الوزراء الى ان هذه الانتصارات الكبرى بإسناد اخوي من الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ومشاركة دولة الامارات العربية المتحدة، والالتفاف الشعبي ووحدة الصف الوطني في مواجهة خطر المشروع الإيراني من شانها التسريع باستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب، والحفاظ على هوية اليمن العروبية.

جاء ذلك خلال اطلاع رئيس الوزراء اليوم من محافظ تعز نبيل شمسان على سير العمليات العسكرية شرق وغرب تعز، وتحرير مناطق استراتيجية من سيطرة مليشيا الحوثي.. مؤكدا اسناد الحكومة للابطال حتى استكمال تحرير محافظة تعز ورفع الحصار المفروض عليها من قبل مليشيا الحوثي.

كما اطلع رئيس الوزراء على تقرير شامل حول مختلف الأوضاع في المحافظة في الجوانب الخدمية والاقتصادية والأمنية، ووجه السلطة المحلية بمضاعفة الجهود للتعامل مع التحديات القائمة وفق الأولويات العاجلة.