أمن الإمارات من أمن مصر ومصيرهما واحد.. تفاصيل أهم محاور لقاء الرئيس «السيسي» و«محمد بن زايد»وهذا ما اتفقا عليه

الأربعاء 26 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- وكالات

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ذكرت وكالة أنباء الإمارات، اليوم الأربعاء، أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتفقا على مواصلة العمل معًا للتصدي للتدخلات الإقليمية، ومحاولات بث الفرقة والتحديات التي تواجهها المنطقة، وعلى رأسها الإرهاب والدول الداعمة له.

وقال الشيخ محمد بن زايد خلال استقباله للرئيس المصري في قصر الوطن في أبوظبي: "إن المنطقة تشهد تطورات متسارعة وتحديات مختلفة تتطلب منا جميعًا تعزيز التعاون والتشاور للحفاظ على أمنها واستقرارها".

من جانبه، جدّد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي الإعراب عن تضامُن مصر حكومةً وشعبًا مع دولة الإمارات؛ جراء الحادث الإرهابي الأخير، الذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين.

وأضاف أن "السيسي" أكد إدانة مصر لأي عمل إرهابي تقترفه مليشيا الحوثي لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات ومواطنيها.