الحوثي يعترف بجريمة «مأرب»ويكشف عن نوعية السلاح المستخدم

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اعترفت مليشيات الحوثي الإرهابية مساء اليوم باستهداف حي سكني وسط مدينة مأرب بصاروخ باليستي نتج عنه سقوط عدد من المدنيين بين شهيد وجريح بينهم نساء وأطفال.
وذكر مايسمى بالناطق العسكري للمليشيات المدعو يحيى سريع عبر حسابه على تويتر بأن قوات جماعته الصاروخية استهدفت مساء اليوم تجمعا كبيراً لقوات الشرعية بالمنطقة الثالثة بمدينة مأرب بصاروخ باليستي.
وقصفت مليشيا إيران الحوثية الإرهابية، مساء اليوم الأربعاء، مدينة مأرب (شمال شرقي اليمن) بصاروخ باليستي نتج عنه إستشهاد وجرح 28 مدنيا كحصيلة أولية بينهم امرأتين وخمسة أطفال.
وما بين الحين والآخر تشن مليشيا الحوثي الإرهابية قصفاً صاروخياً على الأحياء السكنية في مأرب.
وخلال الايام القليلة الماضية كثفت المليشيات الحوثية من هجماتها الصاروخية تجاه الاحياء السكنية في تعز ومحافظة مأرب في تصعيد تسلكه المليشيات عند تلقيها اي هزائم ميدانية على الأرض وذلك بهدف صرف الانظار عن خسائرها الميدانية ورفع المعنويات المنهارة لدى مقاتليها ومؤيديها.
وكانت قوات الجيش والعمالقة قد تمكنت يوم امس من تطهير مديرة حريب بمحافظة مأرب من المليشيات الانقلابية والتقدم نحو مديرية العبدية بعد ان سيطرت على عقبه ملعاء الاستراتيجية يرافق ذلك انتصارات متتالية لقوات الشرعية في جنوبي مأرب والتي باتت على مقربة من الالتحام مع قوات العمالقة في سلسلة جبال ملعاء.