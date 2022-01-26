عاجل.. بالصور استشهاد وجرح أكثر من 28 مدني بينهم أطفال ونساء جراء قصف صاروخي لمليشيات الحوثي على مأرب

الأربعاء 26 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - خاص

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إستشهد وجرح اليوم الأربعاء 28 مدنيا كحصيلة أولية بينهم امرأتين وخمسة أطفال جراء استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية لمدينة مأرب بصاروخ بالستي.

وقصفت مليشيا إيران الحوثية الإرهابية، مساء اليوم الأربعاء، مدينة مأرب (شمال شرقي اليمن) بصاروخ باليستي.

وأفاد شهود عيان أن انفجار عنيف هز مدينة مأرب جراء سقوط الصاروخ باليستي في أحد أحياء المدينة.

وما بين الحين والآخر تشن مليشيا الحوثي الإرهابية قصفاً صاروخياً على الأحياء السكنية في مأرب.