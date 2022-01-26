فيديو.. رئيس الأركان يشهد حفل تخرج دفعات مهارات قتالية بمارب

الأربعاء 26 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - مأرب

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شهد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، اليوم، تخرج الدفعة الثانية والعشرين والثالثة والعشرين قناصين ومهارات قتالية بمحافظة مارب.

وفي حفل التخرج ألقى رئيس الأركان العامة كلمة نقل فيها تحيات وتبريكات القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة المشير الركن عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للخريجين بمناسبة تخرجهم..

مؤكداً اهتمام القيادة السياسية بمجال التدريب والتأهيل لكافة أبناء المؤسسة العسكرية.

وأشاد بمستوى المهارات النوعية التي اكتسبها الخريجون خلال الفترة التدريبية التخصصية.. مشيداً بالجهود المبذولة من قبل هيئة التدريب العسكري وقائد معسكر التدريب وجميع الكوادر التدريبية الذين ساهموا إسهاماً متميزاً في إعداد هؤلاء المقاتلين الأبطال بما يحقق الإنتصار على مليشيات الحوثي الكهنوتية الإرهابية المدعومة من إيران.

وشدد على الخريجين أن يكونوا أنموذجاً في الإنضباط العسكري وتمثيل المهام الملقاة على عاتقهم بإحترافية عالية. وثمن رئيس الأركان دور التحالف العربي ودعمه الكبير للجيش الوطني الذي يخوض معركة مصيرية ضد مليشيا الكهنوت الايرانية.

وخلال الحفل، نفذ الخريجون مناورات قتالية ضد أهداف افتراضية بعمليات هجومية واقتحامية وإلتفافية وقنص استعرضوا خلالها المهارات القتالية التي اكتسبوها خلال فترة التدريب بكفاءة وقدرات قتالية عالية.

وجرى نهاية الحفل، الذي حضره نائب رئيس هيئة التدريب اللواء الركن أحمد عبدالله العابسي وعدد من ضباط هيئة التدريب العسكري والقيادات العسكرية بوزارة الدفاع، تكريم المبرزين من الخريجين.