شاهد فيديو.. المقدشي: قوات الجيش الوطني ستلتحم مع قوات العمالقة والنصر قادم

الأربعاء 26 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - مأرب

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تفقد وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، اليوم سير العمليات القتالية في الجبهات الجنوبية بمحافظة مأرب، والانتصارات الميدانية التي يحققها ابطال الحيش الوطني ضد مليشيا الحوثي الإيرانية.

حيث قام بزيارة للخطوط الأمامية والمواقع التي تم تحريرها مؤخرا من مليشيا الحوثي الانقلابية، وترأس اجتماعا لقادة المناطق العسكرية الثالثة والسادسة والسابعة وقادة المحاور والقطاعات القتالية.

واستمع من قادة المناطق الثالثة والسادسة والسابعة اللواء الركن منصور ثوابه واللواء الركن هيكل حنتف واللواء الركن محمد رسام، لتقارير ملخصة حول سير العمليات ومستوى تنفيذ المهام الموكلة وفق الخطط المرسومة، ناقلا لهم تحايا القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

منوها بالتضحيات الغالية التي يرسمها الأبطال في مختلف الميادين ومعهم كل الاحرار والشرفاء التي ستبقى فخرا للأجيال المتعاقبة وخالدة في أنصع صفحات التاريخ.

وبارك الفريق المقدشي للشعب اليمني الانتصارات العظيمة التي تحققت منذ بدء العمليات العسكرية بمحافظة شبوة وما سطره أبطال الجيش وألوية العمالقة وقوات اليمن السعيد مسنودين برجال المقاومة والقبائل من ملاحم خالدة في سبيل دحر الغزاة المعتدين، والتي تكللت بتحرير مديريات بيحان ومديرية حريب والتقدمات الأخيرة المحققة في جبهات مأرب والجوف وفي تعز وصعدة.

وعَدَّ وزير الدفاع تلك الانتصارات ثمرة للتلاحم الوطني ووحدة الصف الجمهوري، مؤكدا أن مصير الحوثي والمشروع الإيراني إلى زوال وأن النصر لليمن وهويته سيكون قريبا.

وأوضح أن قوات الجيش والمقاومة سوف تلتحم قريبا بزملائهم من قوات العمالقة لاستكمال تحرير ما تبقى من مأرب والانتقال للمحافظات المجاورة.

واكد أن مليشيات الحوثي تشهد انهيارات واسعة في صفوفها بعد الضربات الموجعة التي تلقتها خلال الفترة الماضية في جبهات شبوة ومأرب وأن الاندفاعة التي عاشتها خلال الأشهر الماضية بتخطيط واشراف مباشر من قيادات إرهابية في الحرس الثوري الإيراني كانت بداية النهاية لهذا المشروع التخريبي المهدد لأمن اليمن والمنطقة.

وثمّن وزير الدفاع الدور الأخوي الصادق لدول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وجهودهم الكبيرة المساندة لعملية التحرير والاسناد الجوي الفاعل الذي ساهمت بشكل كبير في تحقيق هذه التحولات وكسر الاندفاعة الحوثية الايرانية التي تمثل تهديدا لليمن وللامن العربي والإقليمي.

من جهته أوضح قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن منصور ثوابه، أن أبطال الجيش حققوا تقدمات كبيرة خلال الساعات الماضية في الجبهات الجنوبية لمأرب وتمكنوا من تحرير مناطق واسعة كانت تحت سطوة المليشيا.. مشيرا إلى التقدمات التي يحرزها أبطال العمالقة بعد استكمال تحرير مديرية حريب.