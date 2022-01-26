عاجل: مليشيا الحوثي تستهدف مدينة مأرب بصاروخ باليستي

الأربعاء 26 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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قصفت مليشيا إيران الحوثية الإرهابية، مساء اليوم الأربعاء، مدينة مأرب (شمال شرقي اليمن) بصاروخ باليستي.

وأفاد شهود عيان أن انفجار عنيف هز مدينة مأرب جراء سقوط الصاروخ باليستي في أحد أحياء المدينة.

وما بين الحين والآخر تشن مليشيا الحوثي الإرهابية قصفاً صاروخياً على الأحياء السكنية في مأرب.