عاجل: مليشيا الحوثي تستهدف مدينة مأرب بصاروخ باليستي

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قصفت مليشيا إيران الحوثية الإرهابية، مساء اليوم الأربعاء، مدينة مأرب (شمال شرقي اليمن) بصاروخ باليستي.
وأفاد شهود عيان أن انفجار عنيف هز مدينة مأرب جراء سقوط الصاروخ باليستي في أحد أحياء المدينة.
وما بين الحين والآخر تشن مليشيا الحوثي الإرهابية قصفاً صاروخياً على الأحياء السكنية في مأرب.