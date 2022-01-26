الرئيس ”هادي“ يطلب دعماً اقتصادياً عاجلاً من دول الخليج

الأربعاء 26 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعرب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الأربعاء، عن تطلعه لتقديم دول مجلس التعاون الخليجي المزيد من الدعم الاقتصادي العاجل للحكومة للإسهام في تواصل التحسن على مستوى العملة المحلية واستقرار أسعار السلع.



جاء ذلك لدى لقائه في العاصمة السعودية الرياض، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات والمستجدات على الساحة الوطنية والجهود الأممية والدولية لتحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن ومستوى تنفيذ حزمة الإصلاحات التي من شأنها المساهمة بتحقيق تطلعات الشعب اليمني.



كما جرى مناقشة الجهود الحثيثة التي تقودها المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض (...)، بهدف تعزيز وحدة الصف للقوى الوطنية في المعركة المصيرية واستعادة الدولة ومؤسساتها.



وتطرق اللقاء إلى دعم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للحكومة لاسيّما في الجانب الاقتصادي من أجل المساهمة في تحسن العملة المحلية وتحسين الخدمات الأساسية تخفيف معاناة مختلف فئات وشرائح المجتمع من أبناء الشعب اليمني.



وجرى التأكيد على ضرورة وضع حد لمواصلة الاعتداءات الحوثية الآثمة التي تستهدف الأعيان المدنية والمناطق الآهلة بالسكان في السعودية والإمارات.



وأشاد الرئيس هادي، بمواقف دول مجلس التعاون الخليجي المساندة لليمن بمختلف الظروف وفي ظل الأوضاع الصعبة الراهنة التي تعيشها البلاد جرّاء استمرار الانقلاب والحرب التي أشعلها الانقلابيون الحوثيون (...).



وأكد أن ما تقوم به مليشيات الحوثي من تصعيد وأعمال عدائية باستهدافات إرهابية إجرامية في المنطقة امرا مرفوضا، مثمنا حرص الأشقاء على تحقيق الاستقرار بمختلف قطاعات ومجالات الحياة وانعكاس آثار ذلك بشكل ملموس على حياة اليمنيين.



وأعرب الرئيس عن"تطلعه لتقديم الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية المزيد من الدعم الاقتصادي العاجل للحكومة للإسهام في تواصل التحسن على مستوى العملة المحلية واستقرار أسعار السلع المختلفة وتعزيز توفير الخدمات الأساسية وتجاوز الأوضاع الراهنة".



وجدد التأكيد على أهمية جهود الأشقاء في سبيل استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وأهمية حرص الجميع واستشعارهم المسؤولية تجاه هذا الاتفاق لتعزيز الصف الوطني على طريق الخلاص من المشروع الانقلابي الحوثي الإيراني والخروج بالوطن إلى بر الأمان.



من جانبه جدد أمين عام مجلس التعاون الخليجي التأكيد على مواصلة تقديم الدعم اللازم لليمن حكومة وشعبا في مختلف المجالات وخصوصا الحيوية لخدمة مصالح أبناء الشعب اليمني، مشددا على على أهمية تضافر جهود جميع الأطراف لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض.