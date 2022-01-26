عاجل: النيابة في الإمارات تستدعي مروجي فيديوهات تتعلق بالهجمات الحوثية الأخيرة على أراضيها تقرير أميركي: جماعة الحوثي استوفت جميع المعايير لتصنيفها منظمة ارهابية تصريحات رسمية أمريكية جديدة تكشف ملامح التوجه القادم ضد الحوثيين الحوثي يلجأ لخداع انصاره للتخفيف من وقع الهزيمة الثقيلة بمأرب بناءً على الفتوى الشرعية ....وزارة الدفاع الكويتية تحدد 6 شروط لقبول المرأة في الجيش بعد انقطاع دام لسنوات صفحة جديدة في العلاقات بين السعودية وتايلند بعد هجمات الحوثي.. الإمارات تطلب مزيداً من الدعم الأمريكي الإعلام اليمني... 4 أيام من العزلة الإجبارية والصحافيين أكثر الشرائح تضرراً جراء انقطاع خدمة الإنترنت واشنطن توافق على صفقة عسكرية لمصر بأكثر من 2.5 مليار دولار زيادة الإعدامات في إيران.. أرقام ووقائع تُثير انتقادات دولية
قالت وكالة أنباء الإمارات اليوم الخميس ان النيابة استدعت مروجي فيديوهات تضر بمصالح أمن الدولة.
ووفق وكالة وام فان الفيديوهات تظهر تصدي الدفاعات الإماراتية لمحاولات مليشيا الحوثي استهداف منشآت حيوية، في اشارة للهجمات الاخيرة على ابوظبي ودبي.