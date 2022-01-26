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عاجل: النيابة في الإمارات تستدعي مروجي فيديوهات تتعلق بالهجمات الحوثية الأخيرة على أراضيها

الأربعاء 26 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة
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قالت وكالة أنباء الإمارات اليوم الخميس ان النيابة استدعت مروجي فيديوهات تضر بمصالح أمن الدولة.

ووفق وكالة وام فان الفيديوهات تظهر تصدي الدفاعات الإماراتية لمحاولات مليشيا الحوثي استهداف منشآت حيوية، في اشارة للهجمات الاخيرة على ابوظبي ودبي.

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