تقرير أميركي: جماعة الحوثي استوفت جميع المعايير لتصنيفها منظمة ارهابية

الأربعاء 26 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اعتبر تقرير أميركي أن الميليشيا الحوثية تستوفي جميع المعايير القانونية لتصنيفها كمنظمة ارهابية، مؤكداً أنها منظمة أجنبية تنخرط في نشاط إرهابي يهدد مصالح الولايات المتحدة، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة "ناشيونال إنترست" الأميركية.

وقال التقرير أن الحوثيين أطلقوا صواريخ على مطارات مدنية في مناسبات عديدة، واستهدفوا البنية التحتية للطاقة المدنية، وهددوا الشحن الدولي.

كما رأى أنه يجب على الولايات المتحدة استخدام كل أداة متاحة لزيادة الضغط على عناصر الميليشيا المدعومة من إيران، الذين فعلوا كل ما في وسعهم لتقويض عملية السلام في اليمن.

كذلك شددت على أن الرئيس الأميركي لن يستطيع إحلال السلام في اليمن وإيران ترسل أسلحة، وسط رفض الانقلابيين أي جهود للسلام أو لحل دبلوماسي، بل يختارون عنه طريق العنف.

واعتبر أيضاً أن كل الجهود التي تبذلها واشنطن لإنهاء الأزمة اليمنية تقابل برسائل حوثية واضحة ترفض السلام.

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد أعلن في وقت سابق أن إدارته ستعيد النظر في قرار إعادة الحوثيين إلى قائمة الإرهاب، وذلك في أعقاب الهجوم الحوثي الأسبوع الماضي على منشآت في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأعلنت الإدارة الأميركية أنها عاقبت وستعاقب قادة الحوثيين المساهمين في التصعيد في اليمن، والذين يشكلون خطرا على المدنيين، مشددة على أنها لن تتوانى عن استهداف الكيانات التي تزيد الصراع هناك.

يذكر أن هجوم الحوثيين كان قوبل بإدانات عربية ودولية كثيرة، وسط تأكيد الإمارات على أنه لن يمر دون عقاب.

كما دعت البعثة الإماراتية بالأمم المتحدة في رسالة لمجلس الأمن، الأسبوع الماضي، إلى إدانة هجمات الحوثيين بشكل قاطع، واعتبرته تصعيدا غير قانوني، وخطوة أخرى في جهود الحوثيين لنشر الإرهاب والفوضى في المنطقة.

الى ذلك دعا السيناتور الجمهوري وعضو لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأميركي توم كوتون، إدارة بايدن إلى إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية فورا، منتقدا ما وصفه بالضعف الذي تعاني منه الإدارة الحالية.

وقال في تغريدة "هاجم المتمردون الحوثيون آلاف القوات الأميركية في عمل إرهابي لا يمكن إنكاره. لكن الرئيس بايدن لا يعتقد أننا يجب أن نسميهم إرهابيين". وتابع "مرارًا وتكرارًا استخف هذا الرئيس وأساء فهم أعداء أميركا وهي نقطة ضعف يستغلها الأعداء بسعادة".

وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، قد قال مساء الاثنين، إن الرئيس جو بايدن يراجع إعادة إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب.

فيما أكد خلال مؤتمر صحفي أن هجمات المتمردين الحوثيين على الإمارات والسعودية تصعيد خطير، مشيرا إلى أن بلاده تعلم حجم الدعم الذي تقدمه إيران للحوثيين.

وقبيل ذلك دعا سفير الإمارات في واشنطن، يوسف العتيبة، الاثنين، مجدداً الولايات المتحدة لإعادة تصنيف ميليشيا الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية"