تصريحات رسمية جديدة تكشف ملامح التوجه الأمريكي القادم ضد الحوثيين

الأربعاء 26 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تقرير

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية، الثلاثاء، إن الهجوم الصاروخي الحوثي ضد قاعدة الظفرة في الإمارات كان يمكن أن يوقع قتلى بين القوات الأمريكية.

ونقلت وسائل إعلام إماراتية، عن البنتاغون قوله إن "القادة العسكريون الأمريكيون يرون اعتداء الحوثي على الإمارات عملاً إرهابياً".

وأضاف البنتاغون، بأن اعتداءات "الحوثي تهدد المصالح الأميركية بشكل مباشر".

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية،، إنها قدمت توصيات للإدارة الأمريكية بإعادة تصنيف ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية ذات تهديد إقليمي.

وأضافت أن المخابرات المركزية الأمريكة “سي أي إيه” تؤيد تقييم البنتاغون بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.

يأتي هذا في وقت قالت مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة لـ CNN :نحتاج مزيدا من الدعم الأمريكي لاعتراض صواريخ الحوثيين.

تصريحات الخارجية الامريكية

من جانبها، قالت الخارجية الأميركية، إنها ستعمل مع حلفاؤها في المنطقة على تعزيز مساءلة قادة الحوثيين مدبري الهجمات الإرهابية الأخيرة".

وقبل يومين، أعلنت مليشيا الحوثي عن استهداف مواقع في العاصمة الإماراتية بصواريخ، من بينها قاعدة الظفرة الجوية التي تضم آلاف الجنود الأمريكيين.

خطوات اضافية

وتوعدت واشنطن مليشيات الحوثي بخطوات إضافية، لتقديم قادة الجماعة للمساءلة.

وقالت الخارجية الامريكية: سترون خطوات إضافية من جانبنا لتقديم قادة الحوثيين المسؤولين عن هذه الاعتداءات للمساءلة"في اشارة للتصعيد الاخير والهجمات التي طالت الامارات.

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية، مساء الثلاثاء أن الحوثيين هم المسؤولون عن معاناة الشعب اليمني.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس لـ"العربية" و"الحدث" أن واشنطن تعمل مع شركائها لمساءلة قادة الحوثيين المسؤولين عن الاعتداءات الإرهابية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد الخميس الماضي، أن إعادة إدراج الحوثيين على قوائم الإرهاب قيد النظر.

وأوضح الرئيس جو بايدن إن الولايات المتحدة تدرس استعادة تصنيفها للحوثيين اليمنيين كمجموعة إرهابية.

يأتي هذا، فيما دعا سفير الإمارات في واشنطن، يوسف العتيبة، الاثنين، مجدداً الولايات المتحدة لإعادة تصنيف ميليشيا الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية".

ونقل حساب السفارة الإماراتية في الولايات المتحدة على "تويتر" عن العتيبة تأكيده أن "تعاوناً وثيقاً بين الإمارات والولايات المتحدة ساعد بالتصدي لهجمات حوثية جديدة على الإمارات صباح اليوم".

واعتبر العتيبة أن الخطوة التالية يجب أن تكون وقف تدفق المال والسلاح للحوثيين من الجهات الداعمة لهم، مضيفاً أن "الولايات المتحدة يجب أن تتحرك الآن لوضع الحوثيين مجدداً على قائمة الإرهاب".