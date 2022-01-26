الحوثي يلجأ لخداع انصاره تخفيفا من وقع الهزيمة الثقيلة بمأرب

الأربعاء 26 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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على وقع خسائرهم الكبيرة في مأرب، لجأت المليشيات الحوثية للاستعراض وصنع انتصارات وهمية، تخفيفا من وطئة الهزائم المتلاحقة على انصارها.

في هذا الصعيد هددت جماعة الحوثي على لسان المتحدث العسكري، دولة الامارات باستهداف اكسبو دبي، وهو محفل عالمي تتواجد فيه جميع الدول بالعالم.

وكانت المليشيات قد نفذت هجمات هي الاولى على ابوظبي ، في محاولة لصنع انتصارات اعلامية، في وقت تتكبد فيها هزائم عسكرية ثقيلة على الارض.

واستطاعت قوات الجيش والوية العمالقة، والمقاومة باسناد جوي من طيران التحالف،امس الاول، تحرير مديرية حريب جنوب مأرب، وهي أولى المديريات التي دخلها الحوثيون، وتتبقى مديرتي الجوبة والعبدية.