تصريحات رسمية جديدة تكشف ملامح التوجه الأمريكي القادم ضد الحوثيين الحوثي يلجأ لخداع انصاره تخفيفا من وقع الهزيمة الثقيلة بمأرب بناءً على الفتوى الشرعية ....وزارة الدفاع الكويتية تحدد 6 شروط لقبول المرأة في الجيش بعد انقطاع دام لسنوات صفحة جديدة في العلاقات بين السعودية وتايلند بعد هجمات الحوثي.. الإمارات تطلب مزيداً من الدعم الأمريكي الإعلام اليمني... 4 أيام من العزلة الإجبارية والصحافيين أكثر الشرائح تضرراً جراء انقطاع خدمة الإنترنت واشنطن توافق على صفقة عسكرية لمصر بأكثر من 2.5 مليار دولار زيادة الإعدامات في إيران.. أرقام ووقائع تُثير انتقادات دولية معلومات مهمة وقوية لا تفوتك ....متى يشير ألم اليد إلى وجود السرطان الحوثيون يغلقون 5 اذاعات محلية بصنعاء
على وقع خسائرهم الكبيرة في مأرب، لجأت المليشيات الحوثية للاستعراض وصنع انتصارات وهمية، تخفيفا من وطئة الهزائم المتلاحقة على انصارها.
في هذا الصعيد هددت جماعة الحوثي على لسان المتحدث العسكري، دولة الامارات باستهداف اكسبو دبي، وهو محفل عالمي تتواجد فيه جميع الدول بالعالم.
وكانت المليشيات قد نفذت هجمات هي الاولى على ابوظبي ، في محاولة لصنع انتصارات اعلامية، في وقت تتكبد فيها هزائم عسكرية ثقيلة على الارض.
واستطاعت قوات الجيش والوية العمالقة، والمقاومة باسناد جوي من طيران التحالف،امس الاول، تحرير مديرية حريب جنوب مأرب، وهي أولى المديريات التي دخلها الحوثيون، وتتبقى مديرتي الجوبة والعبدية.