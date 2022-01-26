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بعد انقطاع دام لسنوات صفحة جديدة في العلاقات بين السعودية وتايلند

الأربعاء 26 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 12 مساءً / مأرب برس-وكالات
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 أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، محادثات رسمية مع رئيس الوزراء التايلندي برايوت تشان أوتشا، في قصر اليمامة بالرياض، أمس.

واستعرض الجانبان وجهات النظر والتشاور والتنسيق حول الكثير من القضايا بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين. وأكد بيان سعودي - تايلندي مشترك أن الجانبين أكدا حرص البلدين على أهمية تعزيز روابط الصداقة بينهما وفتح صفحة جديدة في العلاقات بينهما، حيث أوضح رئيس الوزراء التايلندي أن بلاده تولي أهمية قصوى لروابط الصداقة مع السعودية، وأنها حريصة على إنهاء جميع القضايا العالقة، معرباً عن خالص أسفه إزاء الأحداث المأساوية التي وقعت في بلاده ما بين 1989 و1990.

وأكد تشان أوتشا التزام بلاده حماية أعضاء البعثة السعودية لدى تايلند، وأن الجانبين أعربا عن التزامهما بذل جميع الجهود لضمان سلامة مواطني البلدين.

واستعرض الطرفان مجمل القضايا الإقليمية والدولية، وبحثا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، واتفقا على تكثيف الاتصالات والتعاون بين المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص في البلدين، وشددا على روح التعاون ومشاركة القرارات من أجل إحياء الصداقة والعلاقة الطيبة بين المملكتين وشعبيهما.

وكان رئيس الوزراء التايلندي قد وصل في وقت سابق أمس، إلى السعودية تلبيةً لدعوة من ولي العهد السعودي

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