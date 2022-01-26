بعد هجمات الحوثي.. الإمارات تطلب مزيداً من الدعم الأمريكي

الأربعاء 26 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس ـ سي ان ان

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قالت المندوبة الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، لانا نُسيبة، الثلاثاء، إن بلادها بحاجة لمزيد من الدعم الأمريكي لاعتراض صواريخ الحوثيين.



واستخدم الحوثيون صواريخ باليستية وصواريخ كروز وطائرات مسيرة لمهاجمة الإمارات مرتين خلال الأسبوع الماضي، آخرها أمس الأول، وقالت الحكومة الإماراتية إن أحد الهجمات أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 6 آخرين.



ونقلت شبكة CNN عن لانا نُسيبة، القول "إن الإمارات ستستمر في مسار خفض التصعيد مع إيران على الرغم من الهجمات المتزايدة التي يشنها الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران".



وفي تقرير عام 2021، أبلغ فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن مجلس الأمن أن إيران تزود الحوثيين بـ "كميات كبيرة من الأسلحة والمكونات".



وقالت مندوبة الإمارات بالأمم المتحدة، لانا نسيبة: "على مدار العام أو العامين الماضيين، ركزنا بشدة على مسار خفض التصعيد في المنطقة، وعلى خفض التوتر والوصول إلى مختلف اللاعبين والشركاء في المنطقة".



وأضافت نسيبة: "سنواصل مسار خفض التصعيد والدبلوماسية، لكن في نفس الوقت... نحتفظ بالحق في الدفاع عن أنفسنا بشكل كامل دفاعيًا وهجومًا في المنطقة".



وتضغط الإمارات إلى لإعادة تصنيف الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية الأمريكية.



وقالت نسيبة أيضًا "إنهم ما زالوا بحاجة إلى مزيد من الدعم من الولايات المتحدة لاعتراض الصواريخ".



وحول إنهاء الحرب في اليمن: "هذا هو الهدف النهائي لمشاركتنا العسكرية اليوم. إنه للدفاع عن أنفسنا وزيادة الضغط عليهم، للجلوس إلى طاولة مفاوضات سياسية".

