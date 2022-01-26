واشنطن توافق على صفقة عسكرية لمصر بأكثر من 2.5 مليار دولار

الأربعاء 26 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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وافقت وزارة الخارجية الأميركية على صفقة عسكرية محتملة مع مصر بقيمة إجمالية تزيد على 2.5 مليار دولار.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية إن الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع رادارات الدفاع الجوي وطائرات سي-130 سوبر هيركوليس لمصر.

وتسعى الحكومة المصرية أيضا إلى شراء ثلاث رادارات أرضية إس.بي.إس-48 وقطع غيار ومولدات ومعدات مرتبطة بها، فضلا عن التدريب على استخدامها.

وقال البنتاجون إن إل3 هاريس تكنولجيز هي المتعاقد الرئيسي للرادارات التي قد تصل كلفتها إلى 355 مليون دولار.

وأخطرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاجون الكونجرس بالصفقة المحتملة الثلاثاء.

وعلى الرغم من موافقة وزارة الخارجية، فإن الإخطار لا يشير إلى توقيع عقد أو اختتام المفاوضات