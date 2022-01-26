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معلومات مهمة وقوية لا تفوتك ....متى يشير ألم اليد إلى وجود السرطان

الأربعاء 26 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-وكالات
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قال الطبيب والمذيع التلفزيوني الروسي ألكسندر مياسنيكوف على قناة "روسيا 1" إنه قد يشير الألم أو التورم الذي يمنع الوظيفة الحركية لليد إلى الإصابة بالسرطان.

وكمثال، استشهد الطبيب بقصة أحد المرضى الذين جاءوا إليه بهذه الأعراض.

وأوضح: "كانت تعاني من تجلط الأوردة العميقة في ذراعها، وهو أمر غير معتاد دائمًا لأنه غالبًا ما يكون علامة على الإصابة بالسرطان".

أوصى مياسنيكوف أنه في هذه الحالة، أولاً وقبل كل شيء يجب استشارة طبيب عام وعدم البحث عن اختصاصي بمفردك.

ولخّص الطبيب: "وهكذا كانت (المريضة) تذهب إلى طبيب أعصاب، ثم يرسلها إلى طبيب روماتيزم، وهكذا

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