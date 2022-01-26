بعد هجمات الحوثي.. الإمارات تطلب مزيداً من الدعم الأمريكي الإعلام اليمني... 4 أيام من العزلة الإجبارية والصحافيين أكثر الشرائح تضرراً جراء انقطاع خدمة الإنترنت واشنطن توافق على صفقة عسكرية لمصر بأكثر من 2.5 مليار دولار زيادة الإعدامات في إيران.. أرقام ووقائع تُثير انتقادات دولية معلومات مهمة وقوية لا تفوتك ....متى يشير ألم اليد إلى وجود السرطان الحوثيون يغلقون 5 اذاعات محلية بصنعاء أول رد روسي على تصريحات بايدن بفرض عقوبات على بوتين طبيب متخصص يكشف ماذا يحدث للجسم بعد دقائق من الإقلاع عن التدخين فرنسا.. أكثر من نصف مليون إصابة بكورونا في يوم واحد فيروس كورونا يضرب وزراء الحكومة الأردنية والخوف والهلع يخيم في المملكة
قال الطبيب والمذيع التلفزيوني الروسي ألكسندر مياسنيكوف على قناة "روسيا 1" إنه قد يشير الألم أو التورم الذي يمنع الوظيفة الحركية لليد إلى الإصابة بالسرطان.
وكمثال، استشهد الطبيب بقصة أحد المرضى الذين جاءوا إليه بهذه الأعراض.
وأوضح: "كانت تعاني من تجلط الأوردة العميقة في ذراعها، وهو أمر غير معتاد دائمًا لأنه غالبًا ما يكون علامة على الإصابة بالسرطان".
أوصى مياسنيكوف أنه في هذه الحالة، أولاً وقبل كل شيء يجب استشارة طبيب عام وعدم البحث عن اختصاصي بمفردك.
ولخّص الطبيب: "وهكذا كانت (المريضة) تذهب إلى طبيب أعصاب، ثم يرسلها إلى طبيب روماتيزم، وهكذا