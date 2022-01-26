الحوثيون يغلقون 5 اذاعات محلية بصنعاء

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اقتحمت مليشيا الحوثي الإرهابية في العاصمة اليمنية صنعاء، مقرات عدداً من الاذاعات المجتمعية وإغلاق بثها، في ظل استمرار حربها على ما تبقى من وسائل الإعلام في مناطق سيطرتها.
وقالت مصادر محلية إن جماعة الحوثي إقتحمت خلال الأيام القليلة الماضية، عدداً من المقرات الخاصة بعدد من الإذاعات بصنعاء، مؤكدة أن الجماعة أغلقت خمس إذاعات بعد إقتحامها ومصادرة أجهزة البث منها بقوة السلاح.
وأشارت المصادر إلى أن جماعة الحوثي فرضت غرامات مالية كبيرة على الإذاعات التي تبث أغاني وألزمتها ببث زوامل حوثية.
بدوره، أكد مجلي الصمدي، مدير إذاعة صوت اليمن، توقف بث إذاعة صوت اليمن بشكل إجباري (في إشارة إلى إيقافها من قبل ميليشيا الحوثي)، واصفاً ذلك بالتصرف الغير قانوني.
ودعا مايسمى بوزير الإعلام في حكومة الحوثيين (الغير معترف بها) ضيف الله الشامي إلى التوجيه بإعادة فتح الاذاعات المجتمعية التي تم إغلاقها في صنعاء والتي من بينها إذاعة صوت اليمن.
ومارست الجماعة عمليات قمع على وسائل الإعلام المختلفة وأغلقت القنوات والصحف والإذاعات التي لا تتبع الجماعة في صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرتها وأصدرت أحكاما بإعدام عدد من الصحفيين وشردت المئات من الإعلاميين منذ سيطرتها على صنعاء في سبتمبر 2014م.