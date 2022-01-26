أول رد روسي على تصريحات بايدن بفرض عقوبات على بوتين طبيب متخصص يكشف ماذا يحدث للجسم بعد دقائق من الإقلاع عن التدخين فرنسا.. أكثر من نصف مليون إصابة بكورونا في يوم واحد فيروس كورونا يضرب وزراء الحكومة الأردنية والخوف والهلع يخيم في المملكة عاجل: قوات الجيش والعمالقة تتقدم في جميع محاور جنوب مأرب السعودية والعراق إلى «التعاون الشامل في أكبر صفقة تاريخية بين البلدين عاصمة «ولاية الجزيرة» خارج سيطرة السلطة السودانية بتأييد من المخابرات المركزية.. وزارة الدفاع الأمريكية تتحرك لإعادة إدراج المليشيات على قائمة الإرهاب الخارجية الأميركية تتوعد قادة الحوثيين وتحملهم مسؤولية معاناة اليمنيين عاجل.. شاهد مقاتلات التحالف تجدد غاراتها على مواقع للمليشيات في صنعاء
كشف الطبيب المتخصص في جراحة الصدر بالمستشفى الحكومي الروسي ببطرسبورغ، يفغيني زينتشينكو، أن الإقلاع عن التدخين يحسن حالة الرئتين بشكل كبير ويحدث تغييرات بالجسم منذ الدقائق الأولى.
وقال زينتشينكو: "بالفعل بعد بضع دقائق من تدخين السيجارة الأخيرة، ينخفض النبض وضغط الدم، وخلال اليوم الأول، ينخفض مستوى أول أكسيد الكربون في الدم، ويعود مستوى الأكسجين إلى طبيعته".
وأوضح أنه بعد يومين من الإقلاع عن التدخين يصبح طعم الأكل الذي كان يتناوله المدخن ألذ، وتتحسن الشهية نتيجة لاستعادة مستقبلات الذوق والشم لوظائفها الطبيعية.
وبحسب المتخصص في جراحة الصدر تتحسن الدورة الدموية في غضون ثلاثة أشهر بعد الإقلاع عن التدخين، ويقل السعال وضيق التنفس، بالإضافة إلى ذلك، فإن خطر الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية ينخفض إلى مرتين تقريبا