عاجل: قوات الجيش والعمالقة تتقدم في جميع محاور جنوب مأرب

الأربعاء 26 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلن الجيش اليمني، فجر اليوم الأربعاء، تقدم القوات الحكومية على امتداد مسرح العمليات العسكرية جنوبي محافظة مأرب، شمال شرق اليمن.



وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن "الجيش والعمالقة يواصلون التقدم في جميع المحاور القتالية جنوب محافظة مارب، وسط انهيار واسع وخسائر فادحة في صفوف المليشيات الحوثية الإيرانية".



وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، أعلن الجيش السيطرة على عقبة ملعاء الاستراتيجية بمديرية حريب جنوبي مأرب.



وكانت قوات الجيش وألوية العمالقة، حررت يوم الإثنين، مدينة حريب، ثاني أكبر مدن محافظة مأرب بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي التي مُنيت بهزائم كبيرة.

