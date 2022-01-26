أول رد روسي على تصريحات بايدن بفرض عقوبات على بوتين طبيب متخصص يكشف ماذا يحدث للجسم بعد دقائق من الإقلاع عن التدخين فرنسا.. أكثر من نصف مليون إصابة بكورونا في يوم واحد فيروس كورونا يضرب وزراء الحكومة الأردنية والخوف والهلع يخيم في المملكة عاجل: قوات الجيش والعمالقة تتقدم في جميع محاور جنوب مأرب السعودية والعراق إلى «التعاون الشامل في أكبر صفقة تاريخية بين البلدين عاصمة «ولاية الجزيرة» خارج سيطرة السلطة السودانية بتأييد من المخابرات المركزية.. وزارة الدفاع الأمريكية تتحرك لإعادة إدراج المليشيات على قائمة الإرهاب الخارجية الأميركية تتوعد قادة الحوثيين وتحملهم مسؤولية معاناة اليمنيين عاجل.. شاهد مقاتلات التحالف تجدد غاراتها على مواقع للمليشيات في صنعاء
أعلن الجيش اليمني، فجر اليوم الأربعاء، تقدم القوات الحكومية على امتداد مسرح العمليات العسكرية جنوبي محافظة مأرب، شمال شرق اليمن.
وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن "الجيش والعمالقة يواصلون التقدم في جميع المحاور القتالية جنوب محافظة مارب، وسط انهيار واسع وخسائر فادحة في صفوف المليشيات الحوثية الإيرانية".
وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، أعلن الجيش السيطرة على عقبة ملعاء الاستراتيجية بمديرية حريب جنوبي مأرب.
وكانت قوات الجيش وألوية العمالقة، حررت يوم الإثنين، مدينة حريب، ثاني أكبر مدن محافظة مأرب بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي التي مُنيت بهزائم كبيرة.