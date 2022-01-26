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السعودية والعراق إلى «التعاون الشامل في أكبر صفقة تاريخية بين البلدين

الأربعاء 26 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-وكالات
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انطلقت في الرياض أمس فعاليات ملتقى الأعمال السعودي - العراقي بمشاركة واسعة من الوزراء والمسؤولين وأصحاب الأعمال في البلدين، بينما شدد وزراء سعوديون وعراقيون على فتح صفحة جديدة في تاريخ التعاون الشامل بين البلدين على الصعد كافة.

وأفصح الوزراء عن قرب توقيع مذكرة للربط الكهربائي بين البلدين بما يعزز من السوق الإقليمية لتجارة الكهرباء، إضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة، وإتاحة فرصة معززة للاستثمارات المشتركة بقطاعات النفط والغاز والزراعة والبتروكيماويات والمدن الذكية.

وأكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي توفر مقومات النمو والازدهار للعلاقات الاقتصادية السعودية العراقية، لافتاً إلى أن الإرادة السياسية داعمة والفرص والممكنات كبيرة، ومشدداً على ضرورة إطلاق ملتقى سنوي مشترك للأعمال.

بدوره، أكد الدكتور حميد الغزي الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي، دعم حكومة بلاده لمجلس التنسيق المشترك لفتح صفحة جديدة في العلاقات التاريخية بين البلدين، منوهاً بالإنجازات الملموسة التي حققها المجلس

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