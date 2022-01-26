بتأييد من المخابرات المركزية.. وزارة الدفاع الأمريكية تتحرك لإعادة إدراج المليشيات على قائمة الإرهاب الخارجية الأميركية تتوعد قادة الحوثيين وتحملهم مسؤولية معاناة اليمنيين عاجل.. شاهد مقاتلات التحالف تجدد غاراتها على مواقع للمليشيات في صنعاء بالفيديو والصور مأرب برس ينشر انفجارات صنعاء جراء غارات التحالف العربي وول ستريت جورنال الأمريكية: عنف ميليشيا الحوثي تصاعد منذ تولي "بايدن" رئاسة أمريكا عاجل | غارات جوية للتحالف على صنعاء.. ومصادر «مأرب برس» تكشف عن مواقع الإستهداف خبير أجنبي يكشف أسباب ضرورة إعادة إدراج واشنطن الحوثيين على قائمة الإرهاب مقاتلات التحالف توجه ضربات قاسية للمليشيات حصدت 240 حوثياً انهيارات حوثية متسارعة في مختلف الجبهات وانتصارات قوات ”الشرعية“ تتواصل في تعز ومأرب توجيه هام من اللواء سلطان العرادة بخصوص مديرية حريب
قالت وزارة الدفاع الأمريكية، مساء أمس الثلاثاء، إنها قدمت توصيات للإدارة الأمريكية بإعادة تصنيف ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية ذات تهديد إقليمي.
وأضافت أن المخابرات المركزية الأمريكة “سي أي إيه” تؤيد تقييم البنتاغون بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.
وأشارت إلى أن اعتداءات ميليشيا الحوثي تهدد المصالح الأمريكية بشكل مباشر، مشيرة إلى أن القادة العسكريين يرون اعتداء ميليشيا الحوثي على منشآت مدنية في الإمارات عملا إرهابيا، وفقا لـ”سكاي نيوز عربية”.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أكد الخميس الماضي، أن إعادة إدراج الحوثيين على قوائم الإرهاب قيد النظر.
وأوضح الرئيس جو بايدن إن الولايات المتحدة تدرس استعادة تصنيفها للحوثيين اليمنيين كمجموعة إرهابية.