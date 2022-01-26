بتأييد من المخابرات المركزية.. وزارة الدفاع الأمريكية تتحرك لإعادة إدراج المليشيات على قائمة الإرهاب

الأربعاء 26 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية، مساء أمس الثلاثاء، إنها قدمت توصيات للإدارة الأمريكية بإعادة تصنيف ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية ذات تهديد إقليمي.

وأضافت أن المخابرات المركزية الأمريكة “سي أي إيه” تؤيد تقييم البنتاغون بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.

وأشارت إلى أن اعتداءات ميليشيا الحوثي تهدد المصالح الأمريكية بشكل مباشر، مشيرة إلى أن القادة العسكريين يرون اعتداء ميليشيا الحوثي على منشآت مدنية في الإمارات عملا إرهابيا، وفقا لـ”سكاي نيوز عربية”.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أكد الخميس الماضي، أن إعادة إدراج الحوثيين على قوائم الإرهاب قيد النظر.

وأوضح الرئيس جو بايدن إن الولايات المتحدة تدرس استعادة تصنيفها للحوثيين اليمنيين كمجموعة إرهابية.