بتأييد من المخابرات المركزية.. وزارة الدفاع الأمريكية تتحرك لإعادة إدراج المليشيات على قائمة الإرهاب الخارجية الأميركية تتوعد قادة الحوثيين وتحملهم مسؤولية معاناة اليمنيين عاجل.. شاهد مقاتلات التحالف تجدد غاراتها على مواقع للمليشيات في صنعاء بالفيديو والصور مأرب برس ينشر انفجارات صنعاء جراء غارات التحالف العربي وول ستريت جورنال الأمريكية: عنف ميليشيا الحوثي تصاعد منذ تولي "بايدن" رئاسة أمريكا عاجل | غارات جوية للتحالف على صنعاء.. ومصادر «مأرب برس» تكشف عن مواقع الإستهداف خبير أجنبي يكشف أسباب ضرورة إعادة إدراج واشنطن الحوثيين على قائمة الإرهاب مقاتلات التحالف توجه ضربات قاسية للمليشيات حصدت 240 حوثياً انهيارات حوثية متسارعة في مختلف الجبهات وانتصارات قوات ”الشرعية“ تتواصل في تعز ومأرب توجيه هام من اللواء سلطان العرادة بخصوص مديرية حريب
أكدت وزارة الخارجية الأميركية، مساء الثلاثاء أن الحوثيين هم المسؤولون عن معاناة الشعب اليمني.
إلى هذا، أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس لـ"العربية" و"الحدث" أن واشنطن تعمل مع شركائها لمساءلة قادة الحوثيين المسؤولين عن الاعتداءات الإرهابية.
وقال "سترون خطوات إضافية من جانبنا لتقديم قادة الحوثيين المسؤولين عن هذه الاعتداءات للمساءلة".
يأتى هذا، فيما دعا سفير الإمارات في واشنطن، يوسف العتيبة، الاثنين، مجدداً الولايات المتحدة لإعادة تصنيف ميليشيا الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية". ونقل حساب السفارة الإماراتية في الولايات المتحدة على "تويتر" عن العتيبة تأكيده أن "تعاوناً وثيقاً بين الإمارات والولايات المتحدة ساعد بالتصدي لهجمات حوثية جديدة على الإمارات صباح اليوم".
واعتبر العتيبة أن الخطوة التالية يجب أن تكون وقف تدفق المال والسلاح للحوثيين من الجهات الداعمة لهم، مضيفاً أن "الولايات المتحدة يجب أن تتحرك الآن لوضع الحوثيين مجدداً على قائمة الإرهاب".