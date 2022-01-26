بتأييد من المخابرات المركزية.. وزارة الدفاع الأمريكية تتحرك لإعادة إدراج المليشيات على قائمة الإرهاب الخارجية الأميركية تتوعد قادة الحوثيين وتحملهم مسؤولية معاناة اليمنيين عاجل.. شاهد مقاتلات التحالف تجدد غاراتها على مواقع للمليشيات في صنعاء بالفيديو والصور مأرب برس ينشر انفجارات صنعاء جراء غارات التحالف العربي وول ستريت جورنال الأمريكية: عنف ميليشيا الحوثي تصاعد منذ تولي "بايدن" رئاسة أمريكا عاجل | غارات جوية للتحالف على صنعاء.. ومصادر «مأرب برس» تكشف عن مواقع الإستهداف خبير أجنبي يكشف أسباب ضرورة إعادة إدراج واشنطن الحوثيين على قائمة الإرهاب مقاتلات التحالف توجه ضربات قاسية للمليشيات حصدت 240 حوثياً انهيارات حوثية متسارعة في مختلف الجبهات وانتصارات قوات ”الشرعية“ تتواصل في تعز ومأرب توجيه هام من اللواء سلطان العرادة بخصوص مديرية حريب
جددت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن غاراتها الجوية قبل قليل على عدد من الأهداف الحوثية في صنعاء.
وذكرت مصادر محلية لـ مأرب برس بأن الضربات الجوية استهدفت مواقع المليشيات في محيط دار الرئاسة ومنطقة جربان جنوبي العاصمة صنعاء.
وكانت مقاتلات التحالف قد استهدفت في وقت سابق من مساء اليوم الثلاثاء بعدة ضربات جوية معسكر 48 السواد ومعسكر الصيانة الوقع في حي الحصبة بالعاصمة صنعاء ومعسكر الإذاعة القريب من وزارة الصحة واهداف أخرى حسب ما ذكرت مصادر محلية لمأرب برس.
وأعلن التحالف العربي مساء الليلة الثلاثاء بدء تنفيذ عمليه عسكريه لأهداف عسكرية مشروعة بصنعاء وعدد من المحافظات.
واصفا تلك العملية استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية.