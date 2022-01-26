عاجل.. شاهد مقاتلات التحالف تجدد غاراتها على مواقع للمليشيات في صنعاء

الأربعاء 26 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 1450

جددت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن غاراتها الجوية قبل قليل على عدد من الأهداف الحوثية في صنعاء.

وذكرت مصادر محلية لـ مأرب برس بأن الضربات الجوية استهدفت مواقع المليشيات في محيط دار الرئاسة ومنطقة جربان جنوبي العاصمة صنعاء.

وكانت مقاتلات التحالف قد استهدفت في وقت سابق من مساء اليوم الثلاثاء بعدة ضربات جوية معسكر 48 السواد ومعسكر الصيانة الوقع في حي الحصبة بالعاصمة صنعاء ومعسكر الإذاعة القريب من وزارة الصحة واهداف أخرى حسب ما ذكرت مصادر محلية لمأرب برس.

وأعلن التحالف العربي مساء الليلة الثلاثاء بدء تنفيذ عمليه عسكريه لأهداف عسكرية مشروعة بصنعاء وعدد من المحافظات.

واصفا تلك العملية استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية.