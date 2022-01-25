عاجل | غارات جوية للتحالف على صنعاء.. ومصادر «مأرب برس» تكشف عن مواقع الإستهداف

الثلاثاء 25 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - خاص

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شن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن غارات جوية على عدد من الأهداف في صنعاء مساء اليوم الثلاثاء.

ودوت انفجارات هزت العاصمة صنعاء جراء تجدد قصف الطيران والتحليق مستمر.

وقالت مصادر محلية ل"مأرب برس" إن الغارات استهدفت معسكر 48 السواد ومعسكر النقل ومعسكر الإذاعة و اهداف أخرى تم استهدافها من قبل طيران التحالف.

وأعلن التحالف العربي مساء الليلة الثلاثاء بدء تنفيذ عمليه عسكريه لأهداف عسكرية مشروعة بصنعاء وعدد من المحافظات.

واصفا تلك العملية استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية.