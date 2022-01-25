مقاتلات التحالف توجه ضربات قاسية للمليشيات حصدت 240 حوثياً

الثلاثاء 25 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، تنفيذ 53 عملية استهداف لمواقع مليشيات الحوثية في محافظتي مأرب والبيضاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار المتحدث باسم التحالف، العقيد تركي المالكي، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، إلى أن هذه العمليات أسفرت عن تدمير 34 آلية عسكرية ومقتل 240 "عنصرا إرهابيا" من المليشيات.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن التحالف العربي بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد "أهداف مشروعة" في مدينة صنعاء، ردا على استهداف الحوثيين للسعودية الإمارات. وأوضح بيان للتحالف أن العملية تأتي "استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية".