انهيارات حوثية متسارعة في مختلف الجبهات وانتصارات قوات ”الشرعية“ تتواصل في تعز ومأرب

الثلاثاء 25 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلنت قوات الجيش الوطني الثلاثاء، تحقيق تقدم ميداني جديد غربي محافظة تعز جنوبي اليمن وسط خسائر كبيرة في صفوف الحوثيين، بالتزامن مع انتصارات متتالية وكبيرة جنوبي محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن).

وقال المركز الإعلامي لمحور تعز في بيان له، إن قوات الجيش وبإسناد مقاتلات التحالف بقيادة السعودية تمكنت من السيطرة على مواقع الصفراء والجبيرية والقاعدة في منطقة العنين بمديرية جبل حبشي.

كما أحرز الجيش تقدماً ميدانياً جديداً في جبهة مقبنة بعد معارك عنيفة، بينما استهدف طيران التحالف مواقع تمركز الحوثيين في جبهة العنين.

وأضاف أن المعارك أسفرت عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 25 من الحوثيين.

وفي جبهات جنوبي مأرب، أعلنت قوات الجيش الوطني مسنودة بقوات المقاومة وألوية العمالقة، استعادة السيطرة على منطقة استراتيجية.

وقال المركز الإعلامي للجيش في بيان مقتضب، “إنه تم تحرير عقبة ملعاء الاستراتيجية بمديرية حريب جنوب محافظة مأرب” دون مزيد من التفاصيل.

والإثنين، أعلنت قوات ألوية العمالقة والجيش اليمني، استعادة مديرية حريب في محافظة مأرب، بعد معارك عنيفة استمرت أسابيع ونزع لمئات الألغام التي زرعها الحوثيون.

ويوم الأحد أعلنت ألوية العمالقة سيطرتها على “جبال ضاحة شقير والقرن والمدفون المطلة على حريب وجبال المدفون والحقيل ومهران المطلة على طريق الجفرة مديرية العبدية”.

من جهتها نقلت وكالة رويترز عن مصدرين أحدهما عسكري والآخر قَبلي إن قوات ألوية العمالقة تتحرك في منطقتي الجوبة والعبدية.

وكانت وزارة الدفاع اليمنية قالت إن العمليات العسكرية في محافظة مأرب تمضي وفق الخطط والمواعيد التي حددتها الخطط العسكرية المطروحة.وأكد