مقاتلات التحالف توجه ضربات قاسية للمليشيات حصدت 240 حوثياً انهيارات حوثية متسارعة في مختلف الجبهات وانتصارات قوات ”الشرعية“ تتواصل في تعز ومأرب توجيه هام من اللواء سلطان العرادة بخصوص مديرية حريب إحباط تهريب معدات عسكرية «حساسة» لمليشيا الحوثي بميناء عدن الصالحي: التحالف لم يبخل على الشرعية وانتصارات الحوثي السابقة بسبب انحراف العلاقة بين الشرعية والإمارات (فيديو) تعز .. الجيش مسنود بطيران التحالف يشن هجوماً واسعاً على مواقع المليشيا بعد تحرريها .. العرادة يوجه بسرعة تطبيع الأوضاع في حريب وتوفير الخدمات تعز بالصور جريمة حوثية ضحيتها أسرة كاملة، والإرياني يطالب المجمتع الدولي لجرائم القتل اليومية وفاة رئيس المجلس العسكري لحركة اكتوبر ٧٨ الناصرية التي كانت تهدف للإطاحة بنظام الرئيس ”صالح“ اللواء ”نصار الجرباني“ بعد هجوم أبوظبي.. هل يصنف بايدن مليشيات الحوثي منظمة إرهابية؟
وجه محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة بإعادة تطبيع الأوضاع في مديرية حريب وتفعيل دور السلطة المحلية والادارات التنفيذية، بعد تعطيل مليشيا الحوثي الإيرانية الإرهابية لخدمات الكهرباء والمياه والتعليم والصحة وتعطيل دور المؤسسات الحكومية والمصالح العامة خلال الخمسة الأشهر الماضية من احتلالهم للمديرية.
وكلَّف المحافظ العرادة وكيل المحافظة للشؤون الإدارة عبدالله أحمد الباكري بمتابعة تطبيع الأوضاع وإعادة كافة الخدمات التي عطلتها وعرقلتها مليشيا الحوثي، وتنسيق الجهود بين كافة الجهات ذات العلاقة لسرعة إعادتها، والرفع بتقرير عاجل حول ماتم إنجازه خلال أسبوع ومتابعة توفير مادتي البنزين والديزل بناء على توجيهاته لشركة النفط بسرعة توفيرها للمديرية.
وأعرب محافظ مأرب عن شكره لألوية العمالقة ومقاومة حريب ومن معها من المديريات الأخرى بمأرب على البطولات التي سطروها ويسطرونها في معركة التحرير.. مشيدا بالإسناد الكبير الذي يقدمه التحالف العربي في هذه المعركة المصيرية بوجه المشروع الإيراني الذي يريد تدمير المنطقة.