توجيه هام من اللواء سلطان العرادة بخصوص مديرية حريب

الثلاثاء 25 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - خاص

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وجه محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة بإعادة تطبيع الأوضاع في مديرية حريب وتفعيل دور السلطة المحلية والادارات التنفيذية، بعد تعطيل مليشيا الحوثي الإيرانية الإرهابية لخدمات الكهرباء والمياه والتعليم والصحة وتعطيل دور المؤسسات الحكومية والمصالح العامة خلال الخمسة الأشهر الماضية من احتلالهم للمديرية.

وكلَّف المحافظ العرادة وكيل المحافظة للشؤون الإدارة عبدالله أحمد الباكري بمتابعة تطبيع الأوضاع وإعادة كافة الخدمات التي عطلتها وعرقلتها مليشيا الحوثي، وتنسيق الجهود بين كافة الجهات ذات العلاقة لسرعة إعادتها، والرفع بتقرير عاجل حول ماتم إنجازه خلال أسبوع ومتابعة توفير مادتي البنزين والديزل بناء على توجيهاته لشركة النفط بسرعة توفيرها للمديرية.

وأعرب محافظ مأرب عن شكره لألوية العمالقة ومقاومة حريب ومن معها من المديريات الأخرى بمأرب على البطولات التي سطروها ويسطرونها في معركة التحرير.. مشيدا بالإسناد الكبير الذي يقدمه التحالف العربي في هذه المعركة المصيرية بوجه المشروع الإيراني الذي يريد تدمير المنطقة.