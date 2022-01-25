إحباط تهريب معدات عسكرية «حساسة» لمليشيا الحوثي بميناء عدن

الثلاثاء 25 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أحبط موظفو الجمارك بالمنطقة الحرة بمدينة عدن، محاولة لتهريب لكمية كبيرة من المعدات العسكرية إلى مليشيات الحوثي.

وقال جمرك ميناء عدن إن الموظفين اشتبهوا بأحد الحاويات المستوردة من الصين لصالح تجار في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي، وبعد تفتيشها تم العثور على معدات عسكرية ومعدات اتصالات.

واحتوت المضبوطات أجهزة لاسلكية عسكرية، وبطاريات اجهزة لاسلكية عسكرية، وشواحن وقواعد اجهزة لاسلكية عسكرية، بدلات عسكرية، جعب وشنط واحزمة وكوافي وواقيات أرجل عسكرية، واقيات ظهر عسكرية.

وحيال الوضع المضطرب في خليج عدن، أكدت مصلحة الجمارك أنها ستعمل على تسخير كافة جهودها واستعدادها على تبادل المعلومات مع رجال الأمن والمخابرات والجهات القضائية.