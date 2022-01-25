الصالحي: التحالف لم يبخل على الشرعية وانتصارات الحوثي السابقة بسبب انحراف العلاقة بين الشرعية والإمارات (فيديو)

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قال الصحفي محمد الصالحي رئيس تحرير صحيفة " مأرب برس " ان انتصارات العمالقة والجيش الوطني خلال الأسابيع الماضية بسبب الاتفاق بين جميع المكونات اليمنية على دحر الميلشيات الحوثية في اليمن .
وبين في حديث لقناة بلقيس ان التحالف العربي لم يؤلي جهداً في دعم الشرعية والجيش الوطني منذ العام 2015م ولكن حصل هناك انحراف في العلاقة بين الشرعية والإمارات وتسبب في تمدد الحوثي على الجغرافيا اليمينة وخروج تشكيلات عسكرية خارج نطاق الدولة.
وأوضح ان التجاذبات السياسية بين القوى اليمنية هو من اعطى الحوثي فرصة في تحقيق انتصارات خلال العامين الماضيين بالإضافة الى استغلال الحوثي لاتفاق "ستوكهولم "
وفي ردة على سؤال المذيعة عن العلاقة بين تحرير حريب والاستهداف الأخير لـ أبو ظبي قال الصالحي "ليس هناك علاقة وقتيه والمعركة بدأت في شبوة قبل استهداف دولة الإمارات وليس من المنطق ان تجزا المعركة.