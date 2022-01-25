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تعز .. الجيش مسنود بطيران التحالف يشن هجوماً واسعاً على مواقع المليشيا

الثلاثاء 25 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس -خاص
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شنت قوات الجيش والمقاومة الشعبية وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، اليوم الثلاثاء، هجوماً واسعاً على مواقع مليشيا الحوثي الإيرانية في عدة جبهات غرب تعز.

وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن أبطال الجيش وبإسناد من مقاتلات التحالف تمكنوا صباح اليوم من تحرير مواقع الصفراء والجبيرية والقاعدة في جبهة العنين، بمديرية جبل حبشي غربي تعز.

وبالتوازي حققت قوات الجيش تقدماً في جبهة مقبنة، بالريف الغربي لتعز.

وتزامنت المعارك مع غارات لطيران التحالف استهدفت مواقع تمركز مليشيا الحوثي في جبهة العنين.

وأسفرت المعارك والغارات الجوية عن سقوط ما لا يقل عن 25 من المليشيا الحوثية بين قتيل وجريح.

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