بعد تحرريها .. العرادة يوجه بسرعة تطبيع الأوضاع في حريب وتوفير الخدمات

الثلاثاء 25 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 09 مساءً / مأ{ب برس -خاص

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وجه محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان بن علي العراد السلطة المحلية بالمحافظة بتطبيع الأوضاع في مديرية حريب وتوفير الخدمات وتفعيل كافة المكاتب التنفيذية وترتيب الأوضاع الخدمية والأمنية في اسرع وقت ممكن

وجاء توجيه محافظ مأرب العرادة بعد يوم من تحرير مديرية حريب جنوب محافظة مأرب ، وبعد شهرين من الشلل لذي أصاب المديرية منذ سيطرت مليشيا الحوثي الإيرانية الإرهابية عليها.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء

كشف مصدر عسكري لـ " مأرب برس" اليوم سيطرت قوات العمالقة والجيش الوطني على عقبة " ملعا" الاستراتيجية التي تقع على أطراف مديرية حريب باتجاه مديرية الجوبة.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني ان الجيش تمكن على الجبهة الجنوبية من التقدّم باتجاه الطريق الرابط بين مأرب والبيضاء، وسط خسائر الميليشيات الحوثية الانقلابية.

وكان قائد اللواء 55 مشاة، علي الحميدي، قال هذا الاسبوع، أن الميليشيات تعيش أسوأ أيامها في جبهات الجوبة التي ظنت بدخولها أنها ستحقق انتصاراً نحو مأرب، خصوصا بعدما عجزت في جبهات الكسارة والمشجح وصرواح غرب المحافظة.

واشار إلى أن الجبهات الجنوبية غدت بمثابة المحرقة لتلك العصابة الإجرامية.

وأردف الحميدي قائلاً إن الموازين على الأرض تغيرت، وذلك بعد التقدم الذي أحرزته ألوية العمالقة والجيش اليمني في مديريات بيحان، وإن ميليشيا إيران باتت محاصرة، ويجري التعامل معها من قبل قوات الجيش.

كذلك شكر تحالف دعم الشرعية على الضربات الجوية التي ينفذها على مدار الساعة في مختلف الجبهات القتالية.

يذكر أنه منذ فبراير 2021، كثفت الميليشيات هجماتها على مأرب الغنية بالنفط والغاز، على الرغم من كافة التحذيرات الدولية والأممية من المخاطر المحدقة بحياة آلاف النازحين.

ويعيش في مدينة مأرب حالياً ما يقارب 3 ملايين شخص، من بينهم نحو مليون فروا من مناطق أخرى في اليمن.