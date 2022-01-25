تعز بالصور جريمة حوثية ضحيتها أسرة كاملة، والإرياني يطالب المجمتع الدولي لجرائم القتل اليومية

الثلاثاء 25 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 579

اليومية أدان معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة، واستنكر باشد العبارات جريمة إستهداف مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران منازل المواطنين في حي الشماسي بمدينة تعز بعدد من قذائف الهاون أطلقتها من مواقعها في تبة السلال.

وقال معمر الارياني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان القصف الحوثي لعمارة سكنية في حي الشماسي أسفر عن مقتل امرأة (أنيسة على عبده) حرقا، وإصابة زوجها وابنها بحروق بليغه، واحتراق منزلهم بالكامل"‏.

واضاف الارياني "ان مليشيا الحوثي تواصل منذ الانقلاب استهدافها الممنهج للأحياء السكنية في مدينة تعز وغيرها من المناطق المحررة بهدف الايقاع بأكبر قدر من الضحايا المدنيين، في ظل صمت وتراخي دولي، والذي تعتبره المليشيا ضوء اخضر للاستمرار في ارتكاب جرائمها اليومية التي يذهب ضحيتها الابرياء من الأطفال والنساء‏".

وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان والمبعوثين الاممي والأمريكي بادانة واضحة وصريحة لجرائم القتل اليومي الذي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين، والعمل بشكل فوري على اعادة إدراجها ضمن قوائم الارهاب، وملاحقة ومحاكمة قياداتها وضمان عدم افلاتهم من العقاب.