تعز .. الجيش مسنود بطيران التحالف يشن هجوماً واسعاً على مواقع المليشيا بعد تحرريها .. العرادة يوجه بسرعة تطبيع الأوضاع في حريب وتوفير الخدمات تعز بالصور جريمة حوثية ضحيتها أسرة كاملة، والإرياني يطالب المجمتع الدولي لجرائم القتل اليومية وفاة رئيس المجلس العسكري لحركة اكتوبر ٧٨ الناصرية التي كانت تهدف للإطاحة بنظام الرئيس ”صالح“ اللواء ”نصار الجرباني“ بعد هجوم أبوظبي.. هل يصنف بايدن مليشيات الحوثي منظمة إرهابية؟ الأمم المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء التصعيد في اليمن وزير الداخلية اليمني يطالب بتوحيد جميع التشكيلات المسلحة في عدن تحت قيادة وزارته رئيس الوزراء ”معين عبدالملك“ يطالب بدعم بريطاني ودولي عاجل لتفادي انهيار اقتصادي عاجل مصدر عسكري لـ”مأرب برس“: العمالقة وقوات الجيش الوطني تسيطر على عقبة ملعا مأرب تناقش مع مفوضية اللاجئين أوضاع النازحين بالمحافظة
اليومية أدان معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة، واستنكر باشد العبارات جريمة إستهداف مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران منازل المواطنين في حي الشماسي بمدينة تعز بعدد من قذائف الهاون أطلقتها من مواقعها في تبة السلال.
وقال معمر الارياني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان القصف الحوثي لعمارة سكنية في حي الشماسي أسفر عن مقتل امرأة (أنيسة على عبده) حرقا، وإصابة زوجها وابنها بحروق بليغه، واحتراق منزلهم بالكامل".
واضاف الارياني "ان مليشيا الحوثي تواصل منذ الانقلاب استهدافها الممنهج للأحياء السكنية في مدينة تعز وغيرها من المناطق المحررة بهدف الايقاع بأكبر قدر من الضحايا المدنيين، في ظل صمت وتراخي دولي، والذي تعتبره المليشيا ضوء اخضر للاستمرار في ارتكاب جرائمها اليومية التي يذهب ضحيتها الابرياء من الأطفال والنساء".
وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان والمبعوثين الاممي والأمريكي بادانة واضحة وصريحة لجرائم القتل اليومي الذي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين، والعمل بشكل فوري على اعادة إدراجها ضمن قوائم الارهاب، وملاحقة ومحاكمة قياداتها وضمان عدم افلاتهم من العقاب.