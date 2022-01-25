وفاة رئيس المجلس العسكري لحركة اكتوبر ٧٨ الناصرية التي كانت تهدف للإطاحة بنظام الرئيس ”صالح“ اللواء ”نصار الجرباني“

الثلاثاء 25 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

عدد القراءات 618

توفي اليوم الثلاثاء، اللواء نصار علي حسين الجولاني، عضو اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، ورئيس المجلس العسكري للحركة التي كانت تهدف للانقلاب على نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح في أكتوبر عام 1978.

وبحسب مصادر مقربة فان اللواء نصار الجرباني توفي، اليوم الثلاثاء، في العاصمة صنعاء إثر مرض عضال، وإنه سيشيع صباح غداً الأربعاء الى مقبرة العوجاء شمال المستشفى العسكري بمنطقة شعوب شمال شرق العاصمة.

وتولى الجرباني، رئاسة المجلس العسكري لحركة 15 أكتوبر 1978 الثورية الناصرية، والتي نفذت محاولة الانقلاب العسكري ضد الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وكان الجرباني يحمل رتبة رائد ويتولى قيادة اللواء الخامس مشاه إبان الانقلاب، وبعد فشله فر الى خارج اليمن، قبل أن يعود في وقت لاحق عقب صدور عفو رئاسي بحق عدد من قادة الانقلاب الذين نجوا من الإعدام.