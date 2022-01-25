وزير الداخلية اليمني يطالب بتوحيد جميع التشكيلات المسلحة في عدن تحت قيادة وزارته

الثلاثاء 25 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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طالب وزير الداخلية اليمني اللواء الركن ابراهيم حيدان، بتشكيل غرفة عمليات موحدة لجميع التشكيلات المسلحة في العاصمة المؤقتة عدن تحت قيادة وزارته.

جاء ذلك، خلال لقاءه، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، سفير المملكة المتحدة لدى اليمن ريتشارد اوبنهايم، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية المؤقتة (عدن).

وبحسب الوكالة، ناقش اللقاء، المستجدات الأمنية والسياسية على الساحة اليمنية، مستعرضاً التطورات في المحافظات المحررة.

كما تطرق وزير الداخلية إلى أهمية تنفيذ الشق العسكري والأمني لاتفاق الرياض، الموقع بين (الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي).

من جانبه، أكد السفير البريطاني دعد بلاده للحكومة اليمنية الشرعية وأمن واستقرار اليمن .

ويتضمن “اتفاق الرياض” الذي رعته السعودية (نوفمبر/تشرين الثاني2019) بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي عقب أربعة أشهر من سيطرة المجلس الانتقالي بدعم من الإمارات على عدن ومحافظات مجاورة: مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في حكومة جديدة جرى الإعلان عنها نهاية العام الماضي، مقابل دمج القوات التابعة للمجلس الانتقالي وعددها قرابة مائة ألف مقاتل ضمن وزارتي الدفاع والداخلية.

ولم يعلن بشكل واضح إذا ما كان تم الاتفاق على استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وجرى تنفيذ جزء من الاتفاق المتعلق بتشكيل حكومة جديدة تضم وزراء من المجلس الانتقالي في ديسمبر/كانون الأول 2020م، لكن ما يزال المجلس يرفض دمج قواته في القوات الحكومية.