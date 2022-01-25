عاجل مصدر عسكري لـ”مأرب برس“: العمالقة وقوات الجيش الوطني تسيطر على عقبة ملعا

الثلاثاء 25 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

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كشف مصدر عسكري ل " مأرب برس" اليوم سيطرت قوات العمالقة والجيش الوطني على عقبة " ملعا" الاستراتيجية التي تقع على أطراف مديرية حريب بإتجاه مديرية الجوبة.

وكان المركز الإعلامي للجيش الوطني قد أعلن أن قواته ومعها ألوية العمالقة تواصل تقدمها باتجاه جبال ملعا، بعد تحريرها مديرية حريب، وسط انهيار وتخبط في صفوف ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.