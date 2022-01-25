مأرب تناقش مع مفوضية اللاجئين أوضاع النازحين بالمحافظة دخل موسوعة غينيس لصنعه أول سيف ناري قاطع من الخردة! بسبب محمد صلاح.. مدافع ليفربول السابق ينتقد إدارة الريدز بحثا ملف الاقتصاد واتفاق الرياض.. تفاصيل لقاء رئيس الحكومة بالسفير البريطاني والسفير يحدد أهداف زيارته الى عدن رواية «اتصالات صنعاء» حول عودة الانترنت وما تم اصلاحه وسبب الانقطاع وعدد الساعات التي ظلت خلالها اليمن معزولة كليا عن العالم الجيش الوطني يعلن عن الهدف القادم لقواته مع الوية العمالقة بعد تحرير حريب مأرب بالكامل شاهد بالصوت والصورة.. الحوثي يخسر أولى مديريات جنوب مأرب ومليشياته تفر هاربة مذعورة الإمارات تتحدث عن الخطوة التالية مع الحوثيين ووكالة دولية تكشف ماحدث في قاعدة الظفرة عيب خطير يظهر في أجهزة آيفون 13.. وأبل تعلق بهذا الأمر تفاصيل أشهر 4 انقلابات بإفريقيا خلال 10 شهور متتالية
دخل المدون الروسي الشهير، أليكس بوركان، موسوعة غينيس بتطويره أول "سيف ناري قاطع" مصنوع من الخردة شبيه بالسيوف الضوئية الشهيرة التي ظهرت في أفلام "حرب النجوم".
وتبعا للمدون فإن سيفه الذي يعمل بوقود الأكسيجين والهيدروجين قادر على إصدار شعلة نارية يزيد طولها عن المتر، وتصل الحرارة التي تولدها إلى 2800 درجة مئوية، ويمكن لهذه الشعلة أن تقصّ الفولاذ أيضا.
وفي تعليق على اختراعه المميز قال المدون: "كلّ حياتي كنت من أشد المعجبين بأفلام حرب النجوم، وكنت تواقا دائما للسيوف الضوئية التي ظهرت في تلك الأفلام.. أصعب أمر واجهني عند تصنيع سيفي الناري كان تصميم معدات ضغط الغاز لتتسع في قبضة السيف".
ونشر المدون على "يوتيوب" وصفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات أظهر فيها تصميم "سيفه" آلية عمل مكوناته الداخلية، وقدرات السيف على قصّ الأجسام الصلبة بما فيها المعادن.