دخل موسوعة غينيس لصنعه أول سيف ناري قاطع من الخردة!

الثلاثاء 25 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 316

دخل المدون الروسي الشهير، أليكس بوركان، موسوعة غينيس بتطويره أول "سيف ناري قاطع" مصنوع من الخردة شبيه بالسيوف الضوئية الشهيرة التي ظهرت في أفلام "حرب النجوم".

وتبعا للمدون فإن سيفه الذي يعمل بوقود الأكسيجين والهيدروجين قادر على إصدار شعلة نارية يزيد طولها عن المتر، وتصل الحرارة التي تولدها إلى 2800 درجة مئوية، ويمكن لهذه الشعلة أن تقصّ الفولاذ أيضا.

وفي تعليق على اختراعه المميز قال المدون: "كلّ حياتي كنت من أشد المعجبين بأفلام حرب النجوم، وكنت تواقا دائما للسيوف الضوئية التي ظهرت في تلك الأفلام.. أصعب أمر واجهني عند تصنيع سيفي الناري كان تصميم معدات ضغط الغاز لتتسع في قبضة السيف".

ونشر المدون على "يوتيوب" وصفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات أظهر فيها تصميم "سيفه" آلية عمل مكوناته الداخلية، وقدرات السيف على قصّ الأجسام الصلبة بما فيها المعادن.