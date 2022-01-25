رواية «اتصالات صنعاء» حول عودة الانترنت وما تم اصلاحه وسبب الانقطاع وعدد الساعات التي ظلت خلالها اليمن معزولة كليا عن العالم

الثلاثاء 25 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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أعلنت وزارة الاتصالات التابعة لحكومة صنعاء(غير معترف بها) اليوم الثلاثاء، عودة خدمات الإنترنت إلى وضعها الطبيعي في جميع محافظات اليمن بعد انقطاع استمر اكثر من 96 ساعة.

وقالت ان الفرق الفنية نجحت في إنجاز المراحل الأولى لعمليات الإصلاح وقدرتها في إنهاء أزمة انقطاع الإنترنت.

وذكرت في بيان،اطلع عليه مأرب برس، ان عودة خدمة الإنترنت جاءت بعد انقطاع دام أكثر من 96 ساعة، متهمة طيران التحالف باستهداف مبنى الاتصالات بمحافظة الحديدة بغارات جوية.

وقالت ان الغارات التي وقعت ليل الخميس الماضي أدت إلى تدمير كلي للبوابة الدولية للإنترنت، نتج عنها عزل اليمن كلياً عن العالم، لكن ناشطون اتهموا الحوثيين بقطع الانترنت بشكل متعمد.