الجيش الوطني يعلن عن الهدف القادم لقواته مع الوية العمالقة بعد تحرير حريب مأرب بالكامل شاهد بالصوت والصورة.. الحوثي يخسر مديرية جديدة في مأرب ومليشياته تفر هاربة مذعورة الإمارات تتحدث عن الخطوة التالية مع الحوثيين ووكالة دولية تكشف ماحدث في قاعدة الظفرة عيب خطير يظهر في أجهزة آيفون 13.. وأبل تعلق بهذا الأمر تفاصيل أشهر 4 انقلابات بإفريقيا خلال 10 شهور متتالية طبول الحرب تدق.. تحرك للناتو وتحذير بريطاني وتأهب أوكراني في عملية نادر وناجحة جيمس ويب يصل إلى نقطة "المليون ميل".. حلم البشرية يقترب حرب اليمن: 3 سيناريوهات للضغط على الحوثيين بعد عودتة وبقوة هذه قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا في العالم بوباء كورونا تمرد عسكري جديد في بوركينا وهو الأسرع في العالم يعمّق أزمة الساحل الأفريقي ومصير مجهول لرئيس البلاد
أعلن المركز الإعلامي للجيش الوطني أن قواته ومعها ألوية العمالقة تواصل تقدمها باتجاه جبال ملعا، بعد تحريرها مديرية حريب، وسط انهيار وتخبط في صفوف ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وقال الجيش الوطني أنه يواصل ومعه قوات من ألوية العمالقة، التقدّم جنوب محافظة مأرب، معلناً السيطرة على جبال ومواقع استراتيجية مطلة على مديريتي حريب والعبدية جنوباً.
كما تمكنوا على الجبهة الجنوبية من التقدّم باتجاه الطريق الرابط بين مأرب والبيضاء، وسط خسائر الميليشيات الحوثية الانقلابية.
وكان قائد اللواء 55 مشاة، علي الحميدي، قال هذا الاسبوع، أن الميليشيات تعيش أسوأ أيامها في جبهات الجوبة التي ظنت بدخولها أنها ستحقق انتصاراً نحو مأرب، خصوصا بعدما عجزت في جبهات الكسارة والمشجح وصرواح غرب المحافظة.
واشار إلى أن الجبهات الجنوبية غدت بمثابة المحرقة لتلك العصابة الإجرامية.
وأردف الحميدي قائلاً إن الموازين على الأرض تغيرت، وذلك بعد التقدم الذي أحرزته ألوية العمالقة والجيش اليمني في مديريات بيحان، وإن ميليشيا إيران باتت محاصرة، ويجري التعامل معها من قبل قوات الجيش.
كذلك شكر تحالف دعم الشرعية على الضربات الجوية التي ينفذها على مدار الساعة في مختلف الجبهات القتالية.
يذكر أنه منذ فبراير 2021، كثفت الميليشيات هجماتها على مأرب الغنية بالنفط والغاز، على الرغم من كافة التحذيرات الدولية والأممية من المخاطر المحدقة بحياة آلاف النازحين.
ويعيش في مدينة مأرب حالياً ما يقارب 3 ملايين شخص، من بينهم نحو مليون فروا من مناطق أخرى في اليمن.