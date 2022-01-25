شاهد بالصوت والصورة.. الحوثي يخسر مديرية جديدة في مأرب ومليشياته تفر هاربة مذعورة

الثلاثاء 25 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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خسرت مليشيات الحوثي، مديرية جديدة جنوب محافظة مأرب، بعد تلقيها خسائر متتالية في شبوة،الايام الماضية، اندحرت على اثرها من ثلاث مديريات هي بيحان وعسيلان وعين.

وفي التفاصيل أعلنت القوات الحكومية،امس الاثنين، استعادة وتحرير مدينة حريب جنوبي محافظة مأرب من قبضة مليشيا الحوثي.

شاهد طلائع قوات الجيش والعمالقة تتجول في حريب

وانطلقت عملية عسكرية واسعة فجر الإثنين، تمكنت خلالها قوات الجيش والعمالقة من السيطرة على مدينة حريب، مركز المديرية التي تحمل الاسم ذاته.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الطرفين مع تغطية جوية لطيران التحالف، انتهت بتحرير مدينة حريب.

شاهد عملية تحرير مديرية حريب

وفرت عناصر الحوثي، باتجاه جبال ملعا ومنطقة الوسيعة شمال المدينة، وبعد تحرير مركز المديرية استمرت العملية العسكرية امس لتطهير ما تبقى من جيوب الحوثيين.

شاهد فرار مليشيات الحوثي من مدينة حريب انقر هنا