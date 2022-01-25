الجيش الوطني يعلن عن الهدف القادم لقواته مع الوية العمالقة بعد تحرير حريب مأرب بالكامل شاهد بالصوت والصورة.. الحوثي يخسر مديرية جديدة في مأرب ومليشياته تفر هاربة مذعورة الإمارات تتحدث عن الخطوة التالية مع الحوثيين ووكالة دولية تكشف ماحدث في قاعدة الظفرة عيب خطير يظهر في أجهزة آيفون 13.. وأبل تعلق بهذا الأمر تفاصيل أشهر 4 انقلابات بإفريقيا خلال 10 شهور متتالية طبول الحرب تدق.. تحرك للناتو وتحذير بريطاني وتأهب أوكراني في عملية نادر وناجحة جيمس ويب يصل إلى نقطة "المليون ميل".. حلم البشرية يقترب حرب اليمن: 3 سيناريوهات للضغط على الحوثيين بعد عودتة وبقوة هذه قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا في العالم بوباء كورونا تمرد عسكري جديد في بوركينا وهو الأسرع في العالم يعمّق أزمة الساحل الأفريقي ومصير مجهول لرئيس البلاد
خسرت مليشيات الحوثي، مديرية جديدة جنوب محافظة مأرب، بعد تلقيها خسائر متتالية في شبوة،الايام الماضية، اندحرت على اثرها من ثلاث مديريات هي بيحان وعسيلان وعين.
وفي التفاصيل أعلنت القوات الحكومية،امس الاثنين، استعادة وتحرير مدينة حريب جنوبي محافظة مأرب من قبضة مليشيا الحوثي.
شاهد طلائع قوات الجيش والعمالقة تتجول في حريب
وانطلقت عملية عسكرية واسعة فجر الإثنين، تمكنت خلالها قوات الجيش والعمالقة من السيطرة على مدينة حريب، مركز المديرية التي تحمل الاسم ذاته.
واندلعت مواجهات عنيفة بين الطرفين مع تغطية جوية لطيران التحالف، انتهت بتحرير مدينة حريب.
وفرت عناصر الحوثي، باتجاه جبال ملعا ومنطقة الوسيعة شمال المدينة، وبعد تحرير مركز المديرية استمرت العملية العسكرية امس لتطهير ما تبقى من جيوب الحوثيين.