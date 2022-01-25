الجيش الوطني يعلن عن الهدف القادم لقواته مع الوية العمالقة بعد تحرير حريب مأرب بالكامل شاهد بالصوت والصورة.. الحوثي يخسر مديرية جديدة في مأرب ومليشياته تفر هاربة مذعورة الإمارات تتحدث عن الخطوة التالية مع الحوثيين ووكالة دولية تكشف ماحدث في قاعدة الظفرة عيب خطير يظهر في أجهزة آيفون 13.. وأبل تعلق بهذا الأمر تفاصيل أشهر 4 انقلابات بإفريقيا خلال 10 شهور متتالية طبول الحرب تدق.. تحرك للناتو وتحذير بريطاني وتأهب أوكراني في عملية نادر وناجحة جيمس ويب يصل إلى نقطة "المليون ميل".. حلم البشرية يقترب حرب اليمن: 3 سيناريوهات للضغط على الحوثيين بعد عودتة وبقوة هذه قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا في العالم بوباء كورونا تمرد عسكري جديد في بوركينا وهو الأسرع في العالم يعمّق أزمة الساحل الأفريقي ومصير مجهول لرئيس البلاد
قال سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة أن الخطوة التالية هي وقف التدفقات المالية لمليشيا الحوثي وتدفقات الأسلحة من داعميهم، في إشارة إلى طهران.
وأضاف العتيبة في تغريدة على تويتر، إن إسقاط الصواريخ التي أطلقتها مليشيا الحوثي على أبوظبي، امس الاثنين، جرى إثر تعاون وثيق بين الإمارات والولايات المتحدة.
وجدد دعوته لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إعادة الحوثيين المتحالفين مع إيران إلى قائمة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية الأجنبية.
في السياق ذاته، قالت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، إن القوات الأمريكية في قاعدة الظفرة هي من تصدى للقصف الحوثي الذي تعرضت له أبوظبي.
ففي بيان لقيادة القوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط المتمركزة في قاعدة الظفرة قالت فيه إن "قواتها العسكرية ردت بنجاح على هجوم بالقرب من أبوظبي"، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
وكانت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي قد أظهرت إطلاق صواريخ اعتراضية صادرة من القاعدة.
وأصدرت السفارة الأمريكية لدى أبوظبي تحذيرا أمنيا للأمريكيين المقيمين في الإمارات، طالبتهم بـ"الحفاظ على درجة عالية من الوعي الأمني"، كما تضمن التحذير" تعليمات حول كيفية التعامل مع الهجمات الصاروخية"، وهو تحذير غير مسبوق في الإمارات.