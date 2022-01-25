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الإمارات تتحدث عن الخطوة التالية مع الحوثيين ووكالة دولية تكشف ماحدث في قاعدة الظفرة

الثلاثاء 25 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات
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قال سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة أن الخطوة التالية هي وقف التدفقات المالية لمليشيا الحوثي وتدفقات الأسلحة من داعميهم، في إشارة إلى طهران.

وأضاف العتيبة في تغريدة على تويتر، إن إسقاط الصواريخ التي أطلقتها مليشيا الحوثي على أبوظبي، امس الاثنين، جرى إثر تعاون وثيق بين الإمارات والولايات المتحدة.

وجدد دعوته لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إعادة الحوثيين المتحالفين مع إيران إلى قائمة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية الأجنبية.

في السياق ذاته، قالت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، إن القوات الأمريكية في قاعدة الظفرة هي من تصدى للقصف الحوثي الذي تعرضت له أبوظبي.

ففي بيان لقيادة القوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط المتمركزة في قاعدة الظفرة قالت فيه إن "قواتها العسكرية ردت بنجاح على هجوم بالقرب من أبوظبي"، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وكانت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي قد أظهرت إطلاق صواريخ اعتراضية صادرة من القاعدة.

وأصدرت السفارة الأمريكية لدى أبوظبي تحذيرا أمنيا للأمريكيين المقيمين في الإمارات، طالبتهم بـ"الحفاظ على درجة عالية من الوعي الأمني"، كما تضمن التحذير" تعليمات حول كيفية التعامل مع الهجمات الصاروخية"، وهو تحذير غير مسبوق في الإمارات.

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