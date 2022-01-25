بعد عودتة وبقوة هذه قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا في العالم بوباء كورونا تمرد عسكري جديد في بوركينا وهو الأسرع في العالم يعمّق أزمة الساحل الأفريقي ومصير مجهول لرئيس البلاد في خطوات قوية وغير مسبوقة بايدن وناتو يتجهان إلى خيارات عسكرية لـ «ردع» روسيا عن غزو أوكرانيا نائب المبعوث الأمريكي الخاص بإيران يترك منصبه بطريقة مفاجئة وسط المحادثات النووية بعد 4 أيام من العزلة والإنقطاع عن العالم.. عودة خدمة الإنترنت إلى اليمن لهذا السبب.. تعليق حركة الملاحة بمطار إسطنبول عاجل.. التحالف" يعلن بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف مشروعة بصنعاء حماس توضح موقفها من مظاهرات غزة " الهتافات التي أُطلقت في ساحتنا لا تعبر عن موقف الحركة " وزير خارجية إيران يدعو السعودية والإمارات الى إنهاء الحرب في اليمن ويبدي استعداد بلاده للحوار المباشر مع واشنطن اليمن .. رئيس الوزراء يوجه بتوسيع واعادة تأهيل ميناء الحاويات وبوابة مطار عدن
خيم الغموض على الأوضاع في بوركينا فاسو أمس (الاثنين)، حين سيطر متمردون عسكريون على مبنى التلفزيون الحكومي واقتحموا مقر إقامة رئيس البلاد، وأطلقوا النيران على موكب رئاسي، وسط تضارب الأنباء حول مصير الرئيس، لينزلق البلد الفقير الواقع في غرب أفريقيا نحو محطة جديدة من عدم الاستقرار، معقداً بذلك الوضع بشكل عام في منطقة غرب أفريقيا.
وأعلن العسكريون بعد الظهر عبر التلفزيون الرسمي استيلاءهم على السلطة، مشيرين إلى أنّهم حلّوا الحكومة والبرلمان وأغلقوا حدود البلاد وعلّقوا العمل بالدستور، حسب ما أورد تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وظهرت على شاشة التلفزيون الرسمي مجموعة من العسكريين بالبزّة المرقّطة يتوسّطهم ضابط برتبة كابتن تلا بياناً موقّعاً باسم الليفتنانت-كولونيل بول-هنري سانداوغو داميبا، رئيس «الحركة الوطنية للحماية والاستعادة» التي نفّذت الانقلاب واستولت على السلطة.
وقال البيان إنّ الجيش أطاح بالرئيس روك مارك كابوري وحلّ الحكومة والبرلمان وعلّق العمل بالدستور.
وأضاف أنّ المجلس العسكري الحاكم قرّر كذلك إغلاق حدود البلاد اعتباراً من الساعة صفر (بالتوقيتين المحلّي والعالمي) من فجر الثلاثاء.
ووعد البيان بأن «تعود البلاد إلى النظام الدستوري» في غضون «فترة زمنية معقولة» لم يحدّد مدّتها