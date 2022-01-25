نائب المبعوث الأمريكي الخاص بإيران يترك منصبه بطريقة مفاجئة وسط المحادثات النووية

الثلاثاء 25 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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ترك عضو كبير في فريق التفاوض الأمريكي مع إيران منصبه، فيما أرجعه تقرير إلى خلافات في الرأي بشأن كيفية المضي قدما.

وأكد مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، يوم الاثنين، أن ريتشارد نيفيو، نائب المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، لم يعد ضمن فريق التفاوض، لكنه لا يزال موظفا بالوزارة.

ولم يذكر المسؤول سببا لرحيل نيفيو عن الفريق، لكنه قال إن تنقلات الأفراد "شائعة جدا" بعد عام في عمر الإدارة.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، في وقت سابق، أن نيفيو رحل بعد خلافات في الرأي داخل فريق التفاوض الأمريكي بشأن إيران.

وقالت الصحيفة إن نيفيو كان يؤيد نهجا أشد صرامة في المفاوضات الحالية. ويأتي رحيله في وقت حرج، حيث قالت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون، إنه لم يتبق سوى أسابيع فقط أمام فرصة إنقاذ اتفاق إيران النووي الموقع في 2015.

وكررت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين، أنها لا تزال منفتحة على الاجتماع مع المسؤولين الإيرانيين مباشرة لمناقشة الاتفاق النووي وقضايا أخرى، بعد أن قال وزير الخارجية الإيراني إن طهران ستدرس ذلك لكنها لم تتخذ أي قرار في هذا الصدد.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس، في إفادة صحفية، إن الولايات المتحدة لم تجعل من إفراج إيران عن أربعة أمريكيين شرطا للتوصل إلى اتفاق بين البلدين لاستئناف الامتثال للاتفاق النووي، مضيفا أن إنجاز مثل هذا الاتفاق اقتراح غير مؤكد