بعد 4 أيام من العزلة والإنقطاع عن العالم.. عودة خدمة الإنترنت إلى اليمن

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عادت خدمة الإنترنت فجر اليوم الثلاثاء، إلى المحافظات اليمنية بعد إنقطاع دام لأربعة أيام.
وقال مستخدون وناشطون إن خدمة الإنترنت عادت بصورة تدريجية، في الساعة الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، بعد إنقطاع كلي منذ منتصف ليل الجمعة الماضية.
وأشار سكان محليون إلى أن عودة الإنترنت بدأت عند الساعة الثانية عشر وخمس وأربعون دقيقة.
وعاش اليمنيون أياماً من العزلة التامة والإجبارية، في الوقت الذي أصبحت شبكات التواصل الإجتماعي المعتمدة على خدمات الإنترنت الوسيلة الأولى والأهم في حياة المواطنين، فيما منيت معظم القطاعات بخسائر مادية كبيرة بحسب مراقبين وخبراء.