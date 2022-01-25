لهذا السبب.. تعليق حركة الملاحة بمطار إسطنبول

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علق مطار إسطنبول الدولي عملياته اليوم (الإثنين) بسبب تساقط الثلوج بغزارة، حسبما أعلنت سلطات الطيران المدني في أحد أبرز المطارات الأوروبية.
وأعلنت «المديرية العامة للمطارات المدنية»، على «تويتر»، أن العمليات في المطار توقفت موقتاً «بسبب الظروف الاستثنائية» التي أضعفت إمكان الرؤية على المدارج.
وأكدت المديرية أن عمليات المطار ستستأنف عند الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (15.00 بتوقيت غرينتش)، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.