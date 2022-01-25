عاجل.. التحالف" يعلن بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف مشروعة بصنعاء

الثلاثاء 25 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن قبل قليل بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف مشروعة في صنعاء.

وقال "التحالف"في بيان مقتضب إن هذه العملية تأتي استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية.

هذا فيما افادت مصادر مأرب برس في صنعاء بأن مقاتلات التحالف استهدفت بعدة غارات مواقع متفرقة للمليشيات في صنعاء .